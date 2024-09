Netflix-Absetzungen 2024: Diese 9 Serien gehen definitiv nicht weiter

Auch in diesem Jahr enttäuscht Netflix wieder Serienfans mit einer Menge Absetzungen. Alle 9 Serien, die 2024 von Netflix bereits abgesetzt wurden, findet ihr hier in der Übersicht.

Mit weit über 100 Original-Serien pro Jahr ist Netflix immer noch der Vorreiter unter den Streaming-Diensten. Damit einhergeht allerdings auch der Rekord für die meisten Serien-Absetzungen. Nur den wenigsten Neuheiten ist mehr als eine Staffel vergönnt. Allein 2023 wurden ganze 29 Serien abgesetzt.

Oft müssen Serienfans viele Monate oder sogar Jahre bangen, ehe das Schicksal ihrer Lieblings-Shows endgültig feststeht. Und in den meisten Fällen folgt dann das niederschmetternde Urteil. Auch in diesem Jahr hat der Streamer wieder einige Serien vorzeitig eingestellt. Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, findet ihr hier eine Übersicht aller Netflix-Absetzungen 2024.

Übersicht aller Serien, die Netflix 2024 abgesetzt hat

Diesen Überblick werden wir regelmäßig aktualisieren, sobald neue Absetzungen bekannt werden. Zusätzlich findet ihr weiter unten im Artikel eine Übersicht aller Netflix-Serien, die in diesem Jahr mit einem geplanten Ende abgeschlossen werden sollen – oder schon beendet wurden.

Abgesetzte Netflix-Serie: Dead Boy Detectives

abgesetzt im September

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 7.0



Fantasy-Serien für ein jugendliches Publikum haben es bei Netflix besonders schwer und werden oft nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. So auch im Fall von Dead Boy Detectives. Im April 2024 ging der schräge Mix aus Fantasy, Horror und Detektiv-Spaß als Spin-off der Netflix-Serie Sandman an den Start. Nur wenige Monate später erfolgte die Absetzung nach nur 8 Folgen.

Abgesetzte Netflix-Serie: Hunde im All

abgesetzt im August

Staffeln: 2

Moviepilot-Bewertung: 6.7



In dieser Cartoon-Serie für jüngere Zuschauer erforscht eine Gruppe genetisch veränderter Hunde die Weiten des Weltalls, um einen neuen bewohnbaren Planeten ausfindig zu machen. Nach zwei Staffeln mit je 10 Episoden fanden die galaktischen Abenteurer der Sci-Fi-Vierbeiner ein vorzeitiges Ende.

Abgesetzte Netflix-Serie: My Dad the Bounty Hunter

abgesetzt im Juni

Staffeln: 2

In der Animationsserie fliegen zwei Kinder unerlaubt ins All und finden dort heraus, dass ihr scheinbar langweiliger Vater der gefürchtetste Kopfgeldjäger der Galaxis ist. Nach 19 Episoden voller intergalaktischer Abenteuer war schon wieder Schluss.

Abgesetzte Netflix-Serie: Everything Now

abgesetzt im April

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 6.8



In der britischen Dramaserie wird die 16-jährige Mia nach einem langen Kampf mit Anorexie aus dem Krankenhaus entlassen. Um die verlorenen Jahre ihrer Kindheit und verpasste Teenie-Erfahrungen aufzuholen, erstellt sie eine Bucket List. Netflix zog nach sechs Monaten den Stecker und erteilte einer 2. Staffel von Everything Now eine Absage.

Abgesetzte Netflix-Serie: Barbaren

abgesetzt im März

Staffeln: 2

Moviepilot-Bewertung: 6.4



Ganze zwei Staffeln überdauerte die deutsche Antwort auf den Historien-Hit Vikings, welche die Konflikte zwischen Germanenstämmen und dem Römischen Reich im 9. Jahrhundert mit brutaler Action in Szene setzte. Barbaren wurde leider ein weiteres Beispiel sogenannter Geister-Absetzungen, die Netflix selbst nie verkündet hat.

Abgesetzte Netflix-Serie: The Brothers Sun

abgesetzt im März

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 7.3



Nicht mal die Präsenz von Oscarpreisträgerin und Action-Ikone Michelle Yeoh reichte aus, um der Action-Comedy-Serie The Brothers Sun eine Verlängerung zu sichern. Nur acht Wochen nach Start zog Netflix den Stecker und lässt Fans der Familie Sun nun für immer mit einem offenen Ende zurück.

Abgesetzte Netflix-Serie: Ratched

abgesetzt im Februar

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 7.0



American Horror Story-Schöpfer Ryan Murphy beleuchtete mit dem düsteren Prequel zu Einer flog übers Kuckucksnest die Vorgeschichte der ikonischen Psychiatrie-Schwester Mildred Ratched. Obwohl Netflix ursprünglich zwei Staffeln in Auftrag gab, wurde es mit der Zeit verdächtig still um die Fortsetzung. Fast vier Jahre später bestätigte Hauptdarstellerin Sarah Paulson, was viele Fans schon befürchtet haben: Ratched wurde heimlich, still und leise gecancelt.

abgesetzt im Februar

Staffeln: 1

Moviepilot-Bewertung: 5.5



Die von den Cobra Kai-Schöpfern entwickelte Action-Comedy-Serie konnte bedauerlicherweise nicht den gleichen Hype entfachen, wie die Karate Kids. In dem Mix aus Stirb langsam und Hangover muss eine Spezial-Einheit nach einer durchzechten Nacht im Vollrausch einen Bombenanschlag in Las Vegas vereiteln. Nur zwei Monate nach dem Start wurde bereits die Absetzung verkündet – und die Serie ihrem Titel gerecht.

Abgesetzte Netflix-Serie: Black Summer

abgesetzt im Januar

Staffeln: 2

Moviepilot-Bewertung: 6.0



Der Überlebenskampf in der Zombie-Apokalypse brachte es auf zwei Staffeln, die Horror-Enthusiasten mit hirnlosem Zombie-Spaß unterhielten. Über zwei Jahre lang wurden Fans der Produktion der Trash-Schmiede The Asylum im Unklaren über das Schicksal von Black Summer gelassen, bis die Absetzung in diesem Jahr endgültig bestätigt wurde.

Geplantes Ende: Diese 12 Netflix-Serien verabschieden sich 2024

Abgesetzte Netflix-Serien müssen nicht zwangsweise auf einem großen Cliffhanger enden und Fans ohne Auflösung verzweifeln lassen. Glücklicherweise schaffen es zahlreiche Shows, auch ein geplantes Serienende bzw. eine letzte Staffel samt rundem Abschluss zu erhalten. Für diese zwölf Originals steht das Finale für 2024 bereits fest:

Ist euch bei dieser Auflistung etwas aufgefallen? Richtig, ein Großteil der Serien wurde nach genau 3 Staffeln beendet. Dieser Trend ist schon seit Längerem bei Netflix zu beobachten. Nur die besonders großen Erfolge schaffen es noch, über diese Grenze hinaus.

Podcast zum Ende einer Netflix-Ära: Filme wie Rebel Moon wird es nie wieder geben

Netflix steht vor der Wende. Filme wie The Irishman oder Rebel Moon sind Schnee von gestern, familienfreundliche Unterhaltung ist in, gleichzeitig soll die Filmqualität verbessert werden. Das versprechen zumindest manche Prognosen. Was ist dran?

Was ist in den letzten fünf Jahren bei Netflix falsch gelaufen? Warum gehören Filme wie Rebel Moon zum alten Eisen? Und wie sieht die Zukunft aus? Diese und weitere Überlegungen stellen Jenny und Jan Felix in ihrer Diskussion über das Ende einer Netflix-Ära an.