Wann kommt Conjuring 4 zu Netflix und Amazon Prime? Alle Streaming-Infos zur Horror-Sensation

Conjuring hat sich im Kino zum Horror-Phänomen entwickelt. Viele warten dennoch, dass das große Finale der Reihe auch bei Netflix und Amazon erscheint. Aber wann ist es so weit?

Horror bei Netflix oder Amazon? So sieht es mit dem Streaming-Start von Conjuring 4 aus

Um es gleich vorweg zu nehmen: Conjuring 4 hat noch keinen offiziellen Starttermin im Streaming-Abo von Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime. Anhand anderer Filme lässt sich allerdings ein grober Zeitrahmen abstecken.

Als erstes wird die digitale Kaufversion bei Anbietern wie Amazon oder Apple TV erscheinen. Nimmt man andere Produktionen von Warner Bros. als Maßstab, ist mit einer Veröffentlichung in vier bis sechs Wochen zu rechnen. Wir gehen also von einem VoD-Start Ende Oktober 2025 aus.

Die Veröffentlichung im Streaming-Abo wird deutlich länger auf sich warten lassen und voraussichtlich nicht zuerst auf Netflix oder Amazon erfolgen: Wie andere Warner-Filme steht Conjuring 4 zunächst eine Veröffentlichung im hauseigenen Streaming-Dienst HBO Max bevor, der Anfang 2026 auch nach Deutschland kommen soll.

Conjuring 4 könnte also in den ersten Monaten des nächsten Jahres direkt bei HBO Max erscheinen. Da es für den US-Dienst noch keinen deutschen Start gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Horror-Hit zuerst bei Sky und WOW ins Sortiment wandert. So ist es zuletzt mit vielen Warner-Produktionen wie Ein Minecraft Film passiert. Dort vergehen zwischen Kinostart und Streaming-Start oft etwa fünf bis sechs Monate.

Aber wann startet Conjuring 4 jetzt bei anderen Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime? Ein Termin ist schwer abzuschätzen, aber auch hier lohnt ein Blick auf andere Produktionen. The Flash etwa brauchte ganze zwei Jahre, bis er bei Netflix und Amazon Prime erschien. Dementsprechend wäre dort nicht vor 2027 mit einer Veröffentlichung zu rechnen.

