Wann kommt Deadpool & Wolverine zu Disney+? Es könnte schon in 8 Wochen soweit sein

Nach dem bisherigen Release-Muster von Marvel könnte Deadpool & Wolverine Ende Oktober ins Disney+-Abo kommen. Ein späterer Zeitpunkt ist aus gutem Grund aber auch möglich.

Aktuell läuft der Marvel-Kracher Deadpool & Wolverine immer noch erfolgreich in den Kinos. Weltweit hat der Blockbuster mittlerweile schon über 1 Milliarde Dollar eingespielt. Da der Film von Disney vertrieben wird, ist ein Release beim eigenen Streaming-Dienst Disney+ schon garantiert. Aber wann genau wird Deadpool & Wolverine dort im Abo veröffentlicht?

Ungefährer Disney+-Start von Deadpool & Wolverine kann eingeschätzt werden

Laut The Direct sind bisher in der Regel 89 Tage zwischen Kinostart und Disney+-Release von Marvel Cinematic Universe-Filmen vergangen. Wenn man dieses Muster auf den neuen Deadpool-Teil anwendet, der hierzulande seit dem 24. April im Kino läuft, wäre ein Disney+-Start rund um den 23. Oktober möglich.

Dieses Datum ist aber nicht garantiert, denn der Blockbuster mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman ist ein Sonderfall.

Disney Deadpool & Wolverine

Disney+-Release von Deadpool & Wolverine könnte sich verzögern

Da der Film von Regisseur Shawn Levy an den Kinokassen so ein durchschlagender Erfolg ist, könnte sich Disney etwas länger als gewohnt Zeit lassen mit dem Disney+-Start. Ein Release irgendwann im November oder sogar erst im Dezember gegen Ende des Jahres ist daher nicht ausgeschlossen.

Sobald das genaue Disney+-Startdatum von Deadpool & Wolverine feststeht, erfahrt ihr es bei uns.

