Wann kommt Demon Slayer Staffel 3 Episode 3 zu Crunchyroll? Der Release-Plan mit genauer Uhrzeit

Staffel 3 des Anime-Hits Demon Slayer läuft gerade bei Crunchyroll. 2 Episoden gibt es bereits, Episode 3 soll in Kürze folgen. Aber wann genau werden die neuen Folgen veröffentlicht?

Demon Slayer Staffel 3 Episode 3: Wann zeigt Crunchyroll die neuen Folgen?

Demon Slayer ist seit Start der Anime-Serie 2019 ein gewaltiger Hit. Mit Staffel 3 hat vor Kurzem der sogenannte Swordsmith Village Arc begonnen, in dem Dämonenjäger Tanjirou (Stimme im Original: Natsuki Hanae ) neue Abenteuer in einem Dorf voller Schmiedemeister:innen bestehen muss. Crunchyroll zeigt alle neuen Folgen, zuletzt Episode 2. Aber wann genau erscheint Episode 3?

Crunchyroll zeigt die neuen Folgen im Simulcast, also fast zeitgleich zur Ausstrahlung des Originals in Japan. Neue Folgen erscheinen immer sonntags gegen 19.45 Uhr deutscher Zeit auf Crunchyroll. Bisher sind zwei Folgen von Staffel 3 erschienen.

Demon Slayer Staffel 3 Episode 3 wird also am 23. April 2023 um 19.45 Uhr erscheinen. Wie viele Folgen die aktuelle dritte Staffel der Anime-Serie hat und wann das Finale läuft, ist noch nicht bekannt. Dennoch lässt sich anhand der bisherigen Veröffentlichungszeiten ein Plan erstellen.

Das ist der vorausschichtliche Release-Plan für Demon Slayer Staffel 3:

Demon Slayer Staffel 3 Episode 3 erscheint am 23. April 2023 um 19.45 Uhr

erscheint am 23. April 2023 um 19.45 Uhr Demon Slayer Staffel 3 Episode 4 erscheint am 30. April 2023 um 19.45 Uhr

erscheint am 30. April 2023 um 19.45 Uhr Demon Slayer Staffel 3 Episode 5 erscheint am 7. Mai 2023 um 19.45 Uhr

erscheint am 7. Mai 2023 um 19.45 Uhr Demon Slayer Staffel 3 Episode 6 erscheint am 14. April 2023 um 19.45 Uhr

erscheint am 14. April 2023 um 19.45 Uhr Demon Slayer Staffel 3 Episode 7 erscheint am 21. April 2023 um 19.45 Uhr

Der Swordsmith Village Arc könnte um die 10 Folgen lang sein. In Koyoharu Gotouges Manga-Vorlage umfasste der vorangegangene Entertainment District Arc nämlich 28 Kapitel und wurde in der Anime-Serie 11 Folgen behandelt. Der Swordsmith Village Arc hat in den Büchern eine Länge von 30 Kapiteln, könnte also mit einer ähnlichen Anzahl an Episoden adaptiert werden. Wie lang die gesamte dritte Staffel ist, lässt sich noch nicht abschätzen.

