In Netflix' One Piece-Serie treten 12 (!) Bösewichte auf – aber nur einer ist ein Liebling der Anime-Fans

In Netflix' Realfilm-Adaption des Anime-Highlights One Piece sollen ein Dutzend Fieslinge auftreten. Einer davon zählt zu den großen Lieblingsfiguren der Community.

Mit über 100 Büchern und mehr als 1000 Anime-Episoden zählt One Piece zu den erfolgreichsten Manga-Franchises überhaupt. Diesen Reichtum in eine angemessene Form zu gießen, wird eine der großen Aufgaben von Netflix' One Piece-Realfilmadaption. Von unzähligen Bösewichten der Piraten-Saga sollen mindestens 12 in der ersten Staffel vorkommen. Wer gehört dazu?

One Piece-Fieslinge bei Netflix: Ilia Isorelýs Paulino spielt Alvida

Alvida (Ilia Isorelýs Paulino) ist eine der ersten Antagonist:innen, auf die Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Crew treffen. Es handelt sich um eine cholerische Befehlshaberin, die ihre Feinde wie Untergebene gerne mit ihrem Morgenstern traktiert.

Toei Animation/Saeed Adyani/Netflix Alvida und Ilia Isorelýs Paulino

One Piece-Fieslinge bei Netflix: Jeff Ward spielt Buggy

Buggy (Jeff Ward) ist ein ikonischer Bösewicht der frühen One Piece-Story. Der Clownspirat terrorisiert beim ersten Aufeinandertreffen unschuldige Dorfbewohner und ist wegen seiner roten Nase extrem sensibel.

Toei Animation/Marvel Buggy und Jeff Ward

Zu Buggys Crew gehört auch der arrogante Akrobat Cabaji, der in der Netflix-Adaption von Sven Ruygrok gespielt wird. Die Figur legt sich beim ersten Aufeinandertreffen insbesondere mit Ruffys Schwertmeister Lorenor Zorro (Mackenyu) an.

Toei Animation/WVG Medien Cabaji und Sven Ruygrok

One Piece-Liebling auf Netflix: McKinley Belcher III spielt Arlong

Arlong (McKinley Belcher III) ist unter den 14 Fieslingen der Adaption der absolute Fan-Liebling, wie beispielsweise ein Ranking bei CBR zeigt. Das ist auch kein Wunder. Der blaue Fischmensch ist aufgrund seiner Grausamkeit der vielleicht erste ernstzunehmende Gegenspieler für Ruffy und Co. Er betrachtet Menschen als minderwertig und hat Namis (Emily Rudd) Mutter ermordet.

Toei Animation/Netflix Arlong und McKinley Belcher III

Neben Arlong sollen auch seine Offiziere Kuroobi (Jandre le Roux) und Kiss (Len-Barry Simons) in der Adaption vorkommen.

In der Vorlage liefern sie sich intensive Kämpfe mit Ruffys Mitstreitern Lysop (Jacob Gibson) und Sanji (Taz Skylar).



Toei Animation/The Rare Library/Marguerite Oelofse Kiss und Len-Barry Simons

One Piece-Fieslinge bei Netflix: Steven Ward spielt Mihawk Dulacre

Der ikonische Mihawk Dulacre (auch Mihawk Falkenauge) wird von Steven John Ward verkörpert. Die Figur gilt als bester Schwertkämpfer der Welt und tritt bei ihrem ersten Auftritt in einem packenden Duell gegen Zorro an.

Toei Animation/Eurovideo Mihawk und Steven John Ward

One Piece-Fieslinge bei Netflix: Langley Kirkwood spielt Captain Morgan

Captain Morgan (Langley Kirkwood) ist der erste Marineoffizier, dem Ruffys Piraten entgegentreten. Er terrorisiert seine Untergebenen, missbraucht seine Macht und verhält sich selbst gegenüber seinem eigenen Sohn Helmeppo grausam.

Toei Animation/Starz Captain Morgan und Langley Kirkwood

Auch Helmeppo soll in Netflix' Adaption vorkommen und wird von Aidan Scott gespielt. Der arrogante, im Kern aber feige Marinesoldat dient seinem Vater Morgan als rechte Hand.

Toei Animation Helmeppo in One Piece

One Piece-Fieslinge bei Netflix: Vincent Regan spielt Garp

Monkey D. Garp ist ein berühmter Vizeadmiral der Marine, der unter Soldaten wie Piraten großen Respekt genießt. Wie sich später herausstellt, ist er Ruffys Großvater. Dessen Freibeuter-Karriere heißt er zwar nicht gut, ist auf seinen Enkel aber dennoch stolz. Er vermeidet es, ihn zu verfolgen, sofern die Pflicht es erlaubt.

Toei Animation/Warner Bros. Pictures Germany Monkey D. Garp und Vincent Regan

Unter den bisherigen Set-Bildern der One Piece-Adaption war auch eine Ansicht von Garps nachgebautem Schiff.



One Piece-Fieslinge bei Netflix: Alexander Maniatis spielt Beauregard

Auf Beauregard (Alexander Maniatis) treffen Ruffys Piraten, als sie mit Lysop zum ersten Mal Bekanntschaft machen. Beauregard ist der Vormund der jungen Kaya (Celeste Loots), die er vor dem Kontakt mit Lysop abzuschirmen versucht. Im weiteren Verlauf des Konflikts wird ein düsteres Geheimnis über den adrett gekleideten Diener gelüftet.

Toei Animation/Walt Disney Television Beauregard und Alexander Maniatis

One Piece-Fieslinge bei Neflix: Jean Henry spielt Fullbody

Ähnlich wie Beauregard für Lysop dient die Begegnung mit dem arroganten Marineoffizier Fullbody (Jean Henry) in erster Linie dazu, mit Koch Sanji ein künftiges Mitglied von Ruffys Bande vorzustellen. Fullbody gerät mit Sanji auf dem Restaurantschiff Baratie aneinander und erhält von ihm eine Lektion.

Toei Animation Fullbody in One Piece

Von der am Netflix-Set eigens aufgebauten Baratie gibt es bereits Aufnahmen.



Bonus-Fiesling: Smoker

Einer der beliebtesten Wunschkandidaten für Fieslinge in Staffel 1 der Netflix-Adaption ist laut What's on Netflix Smoker. Die Besetzung der Figur ist bisher unklar. Bei Smoker handelt es sich um einen hochrangingen Marinoffizier und späteren Vizeadmiral, der Ruffy und seine Bande einfangen will.

Toei Animation Smoker in One Piece

