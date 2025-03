Wann kommt der neue Schneewittchen-Film zu Disney+? Der Streaming-Start folgt vielleicht schon in 3 Monaten

Disney hat einen neuen Schneewittchen-Film herausgebracht. Nach dem Kinostart stellt sich die Frage, wann das Live-Action-Remake bei Disney+ im Streaming-Abo erscheint.

Rund eine Dekade, nachdem die Neuauflage des Disney-Klassikers erstmals die Runde in der Gerüchteküche Hollywoods machte, ist Schneewittchen endlich erschienen. Bislang könnt ihr den Film vorerst nur im Kino auf der großen Leinwand schauen. Wie alle anderen Disney-Filme wird aber auch Schneewittchen bald zu Disney+ kommen.

In diesem Artikel erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum möglichen Streaming-Start.

Im Stream: Wann kommt Schneewittchen zu Disney+?

Bisher hat Disney+ kein offizielles Datum für den Streaming-Start von Schneewittchen verkündet, der im Original den Titel Snow White trägt. Ein Blick in die Vergangenheit gibt es jedoch einen Hinweis, wann der Fantasy-Blockbuster mit Rachel Zegler und Gal Gadot bei dem Streamer mit großer Wahrscheinlichkeit eintreffen könnte:

Schneewittchen startet voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli bei Disney+.

Als Maßstab für den Streaming-Start von Schneewittchen haben wir die letzten beiden großen Disney-Filme aus demselben Lager genommen. Mufasa: Der König der Löwen startete in den USA am 20. Dezember 2024 im Kino. Der Start bei Disney+ wurde für den 26. März 2025 festgelegt. Also 96 Tage nach dem Kinostart.

Bei Arielle, die Meerjungfrau hat es eine Woche länger gedauert. Hier liegen 103 Tage zwischen der Veröffentlichung im Kino (26. Mai 2023) und bei Disney+ (6. September 2023) – also ein Zeitraum von mindestens drei Monaten. Wenn wir die Zahlen auf Schneewittchen anwenden, kommen wir bei folgenden Daten heraus:



25. Juni 2025

2. Juli 2025

Schneewittchen bei Disney+: Das Original ist längst da

Sehr wahrscheinlich wird Schneewittchen an einem dieser beiden Tage ins Streaming-Angebot von Disney+ aufgenommen werden. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr den Film dann dort so oft ihr wollt schauen. Bei Disney+ steht außerdem das Original von 1937, Schneewittchen und die sieben Zwerge, als Stream zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der neue Schneewittchen-Film auch auf anderem Wege streambar sein. Disney-Filme wurden in der Vergangenheit u.a. bei Amazon, Apple, Sky, Magenta, und Maxdome mit diversen Kauf- und Leihoptionen angeboten, ganz zu schweigen von DVDs, Blu-rays und UHDs, die man sich ins Regal stellen kann.