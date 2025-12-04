Wann kommt Fallout Folge 2 zu Amazon Prime? Alle Sendetermine der Sci-Fi-Serie bis zum Staffelfinale

Nach über einem Jahr meldet sich Fallout endlich mit der 2. Staffel zurück. Wann ihr Folge 2 und den Rest der Episoden sehen könnt, verraten wir euch hier.

Vor eineinhalb Jahren erschien mit Fallout eine Videospieladaption, die von Fans wie Neueinsteigern gefeiert wurde. Die Serie zeigte die verschiedenen aus den Videospielen bekannten Parteien, die in der postapokalyptischen Umgebung von Los Angeles ums Überleben kämpfen.

Eher unfreiwillig musste sich Vault-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) mit dem Cowboy Ghul (Walton Goggins) und dem Kämpfer Maximus (Aaron Moten) von der Stählernen Bruderschaft zusammentun.

Jetzt stehen mit Staffel 2 endlich neue Folgen auf dem Plan. Wir haben die Erscheinungsdaten für euch gesammelt.

Fallout geht bei Prime Video im Dezember in die 2. Staffel

Es sind nur noch wenige Tage, bis wir uns über den Staffelauftakt von Fallout freuen dürfen. Als besonderes Weihnachtsgeschenk spendiert uns Amazon eine Folge sogar direkt an Heiligabend. Durch den Jahreswechsel werden die Veröffentlichungstage jedoch zwischen Mittwoch und Dienstag alternieren.

Damit die Verwirrung nicht zu groß wird, sind hier die Starttermine für die jeweiligen Folgen:

Folge 1: Mittwoch, 17. Dezember 2025

Folge 2: Mittwoch, 24. Dezember 2025

Folge 3: Dienstag, 30. Dezember 2025

Folge 4: Dienstag, 6. Januar 2026

Folge 5: Dienstag, 13. Januar 2026

Folge 6: Dienstag, 20. Januar 2026

Folge 7: Mittwoch, 28. Januar 2026

Folge 8: Mittwoch, 4. Februar 2026

So geht es in Fallout weiter

In der 1. Staffel hat Lucy aus Vault 33 den Bunker verlassen, um ihren entführten Vater (Kyle MacLachlan) zu suchen, und hat gesehen, was aus der Welt geworden ist. Sie traf auf den Ghul und Maximus, die beide eine wertvolle Technologie aufspüren wollten. Im Finale stellte sich heraus, dass Lucys Vater die Zerstörung der Stadt Shady Sands verantwortet hatte und die Vaults als Experimente konzipiert waren.

In der 2. Staffel reisen Lucy und der Ghul gemeinsam ins frühere Las Vegas. Dort hoffen sie, Lucys Vater zu finden und die Verschwörung hinter der Bunker-Firma Vault-Tec aufzudecken. Im Laufe der Serie wird auch die Vergangenheit des Ghul als Schauspieler und Gesicht von Vault wieder beleuchtet.

Mit New Vegas erwarten uns neue Schauplätze und ein weiterer Schlüsselort, der aus den Videospielen bekannt ist. Von der atomaren Wüste geht es nun also in die Großstadt. Wie Maximus und die Bruderschaft ins Bild passen, ist noch nicht ganz klar und wird vermutlich erst im Laufe der Serie ersichtlich. Seine Gefühle für Lucy und seine Loyalität gegenüber der Bruderschaft könnten miteinander in Konflikt treten.