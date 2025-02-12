Alles über Fallout Staffel 2: Eine große Änderung der Amazon-Serie wird Sci-Fi-Fans richtig ärgern

Fallout Staffel 2 erscheint in Kürze bei Amazon Prime. Wir haben alle Infos zu Starttermin, Inhalt, Trailern und der Zukunft der Serie. Ein großer Unterschied zu Staffel 1 könnte Fans frustrieren.

"Krieg. Krieg ist immer gleich." Mit diesen Worten startete 1997 eines der beliebtesten Videospiel-Franchises überhaupt: Fallout. Das Endzeit-Szenario, in dem ein Bunker-Bewohner nach einem mörderischen atomaren Konflikt ein verseuchtes Ödland bereist, erlangte einen immensen Kultstatus und brachte nach gut 20 Jahren eine Streaming-Adaption hervor: Die erste Staffel der Fallout-Serie entfachte 2024 die Begeisterung vieler Sci-Fi-Fans auf Amazon Prime.

Mehr als anderthalb Jahre später steht der Start von Staffel 2 kurz bevor. Die neuen Folgen schließen an einen großen Twist an und sollen mit einem der besten Schauplätze aus der Vorlage einen Fan-Traum erfüllen: New Vegas.

In dieser Übersicht findet ihr folgende Informationen zu Fallout Staffel 2:

Starttermin

Handlung

Besetzung

Trailer

Kommt Staffel 3?

Wann startet Fallout Staffel 2? Eine Änderung wird Fans frustrieren

Fallout Staffel 2 soll am 17. Dezember 2025 auf Amazon Prime Video erscheinen. Eine große Änderung wird hier manche Fans verärgern: Die Folgen kommen nicht wie bei Staffel 1 alle auf einmal, sondern werden in wöchentlichem Rhythmus veröffentlicht. Das große Finale ist ab dem 4. Februar 2025 verfügbar. Wann genau die Folgen am jeweiligen Tag zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar.

Das ist die Handlung von Fallout Staffel 2

Fallout Staffel 1 orientierte sich an drei Hauptfiguren: Bunker-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) sucht verzweifelt nach ihrem entführten Vater. Maximus (Aaron Moten), Knappe in der kriegerischen Stählernen Bruderschaft, kreuzt ihren Weg durch Zufall und beschließt, ihr zu helfen. Beide geraten ins Visier eines skrupellosen Kopfgeldjägers (Walton Goggins), der nur als der Ghul bekannt ist, sich in Rückblenden aber als Ex-Hollywood-Star Cooper Howard herausstellt. Wie geht es mit den Protagonist:innen in Staffel 2 weiter?

Staffel 2 "wird das Publikum auf eine Reise durch die Mojave-Wüste zur postapokalyptischen Stadt New Vegas mitnehmen", wie Variety zitiert. Die ersten Bilder zu Staffel 2 enthüllen schon, wie diese Stadt aussehen soll. Wir bekommen in der Ära Cooper Howards offenbar auch das Original-Las Vegas zu sehen.

Die Reise in die große Stadt kommt im Kielwasser einer großen Enthüllung im Staffel 1-Finale: Lucys Vater ist ein skrupelloser Handlanger der Vault-Tec Corporation und persönlich für den Tod von unzähligen Menschen verantwortlich. Er hat eine Stadt bombardieren lassen und Lucys Mutter großem Leid ausgeliefert.

Am Ende der ersten Staffel kann er seiner gerechten Strafe entkommen und flieht nach New Vegas, um dort andere Vault-Tec-Chefs vor der Bedrohung durch Lucy zu warnen: Sie hat ein Artefakt in ihren Besitz gebracht, das die Fallout-Welt für immer verändern könnte.

New Vegas fungiert in der extrem beliebten Videospiel-Vorlage Fallout: New Vegas als Hauptschauplatz. Es handelt sich um die Endzeit-Version der US-Metropole Las Vegas, deren Sehenswürdigkeiten zum Teil noch erhalten sind.

Lucy und der Ghul schließen sich in Staffel 2 der Serie zunächst zusammen und durchqueren die Mojave-Wüste, um nach New Vegas zu gelangen. Dort regiert der mysteriöse Robert House (Justin Theroux).

Währenddessen hat auch Maximus (Aaron Moten) alle Hände voll zu tun: Kaum ist er mit dem Sturm auf Moldavers (Sarita Choudhury) Festung zum Anführer in der Stählernen Bruderschaft aufgestiegen, zerreißt ein Krieg zweier Fraktionen die Gemeinschaft. Wie sehr sich Maximus in Lucy verliebt hat, zeigt auch der erste Trailer.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 2 der Sci-Fi-Serie?

Zur 2. Staffel von Amazon Primes Sci-Fi-Hit gibt es nach dem ersten Teaser auch einen langen Trailer:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Der erste Trailer enthält neben kleinen Ausschnitten der Handlung diverse Elemente aus der Spielevorlage. So sind dort etwa eine ikonische Todeskralle (im Original: Deathclaw), eine Straßengang aus Elvis Prestley-Imitatoren namens The Kings und Caesars Legion zu sehen – eine ultrareaktionäre Gruppierung, deren Macht auf Sklaverei basiert.

Schaut euch hier die ersten Bilder zu Fallout Staffel 2 an:

Wie sieht die Besetzung von Fallout Staffel 2 aus?

Ella Purnell, Walton Goggins und Aaron Moten werden in Staffel 2 ebenso zurückkehren wie Hank-Darsteller Kyle MacLachlan, Leslie Uggams als Aufseherin Betty oder Annabel O'Hagan als Bunkerbewohnerin Stephanie Harper, um nur einige zu nennen.

Wird Fallout Staffel 3 kommen?

Fallout Staffel 3 ist mittlerweile offiziell bestätigt und könnte laut einem IGN-Interview im Sommer 2026 mit dem Dreh beginnen. Ob es danach noch weitergeht, hängt vom Erfolg der Serie und den Ambitionen der Produzent:innen ab. Keine:r von ihnen hat sich bisher auf eine bestimmte Anzahl an Staffeln festgelegt. In der Theorie könnte der Amazon-Hit also noch zehn Jahre lang weiterlaufen.