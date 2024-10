Wann kommt Territory Staffel 2 zu Netflix? Der Western-Hit muss noch einige Fragen klären

Netflix' Territory ist auf Platz 1 der aktuell meistgestreamten Serien. Doch bekommen wir nach dem dramatischen Ende noch eine 2. Staffel des Yellowstone-Ersatzes zu sehen?

Territory hat als Neuzugang die Netflix-Charts gestürmt und präsentiert sich als intriganter Neo-Western, der immer wieder mit Serien wie Yellowstone oder Succession verglichen wird. Nach 6 Episoden ist die 1. Staffel des Lawson-Clans allerdings schon wieder zu Ende und die australische Serie hält sich bewusst Fragen für Staffel 2 offen.



Bekommt Territory eine 2. Staffel bei Netflix?

Netflix hat Staffel 2 von Territory noch nicht offiziell bestellt. Gerade einmal einer Woche nach dem Start ist es für den Streamer noch zu früh, um zu beurteilen, ob das Interesse am hauseigenen Yellowstone-Ersatz anhält und die Aufrufzahlen erfolgversprechend für eine Fortsetzung sind. Die spannenden Serienzutaten und die aktuell hohe Aufmerksamkeit für die Serie setzen aber ein hoffnungsvolles Zeichen für die Rückkehr.

Wenn die Staffel 2-Bestellung bald folgt und erneut 6 Folgen ins Auge fasst, könnten wir frühestens Ende 2025 mit der Rückkehr bei Netflix rechnen.

Wie geht es in Staffel 2 von Territory weiter?

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1 von Territory. Im Finale der ersten 6 Folgen passiert einiges, was den Weg für Staffel 2 ebnet. Die spannendsten Anknüpfungspunkte lassen sich in fünf offenen Fragen zusammentragen:

1. Was passiert, wenn Emilys Mord in Staffel 2 von Territory herauskommt?

Die ganze 1. Staffel versuchte die eingeheiratete Emily Lawson (Anna Torv), sich als wichtige Kraft von Marianne Station zu beweisen. Am Ende sah es so aus, als hätte sie das mit dem symbolisch übergebenen Schlüssel geschafft. Doch mit dem zurückgebrachten Pferd des verstorbenen Daniel Lawson ist jetzt auch Patriarch Colin (Robert Taylor) klar, dass sein Sohn ermordet wurde. Wir wissen, dass Emily getötet hat, um den Verkauf der Ranch zu verhindern. Dass es Zeugen und Mitwisser gibt, dürfte in Staffel 2 einen neuen familieninternen Konflikt lostreten.

2. Die Territory-Nachfolge ist alles andere als geklärt: Wer wird in Staffel 2 zum Erben?

Nach dem überraschenden Unfalltod von Emilys Tochter Susie (Philippa Northeast) ist eine mögliche Nachfolgerin des Rinderkönigreichs ausgeschieden. Zuletzt arbeitete ihr Vater Graham Lawson (Michael Dorman) daran, seinen Alkoholismus unter Kontrolle zu bekommen, und zeigte erste Führungsqualitäten. Doch kann er nüchtern bleiben? Auch Grahams Außenseiter-Sohn aus erster Ehe, Marshall (Sam Corlett) könnte in die Rolle des Anführers von Marianne Station hineinwachsen. Doch hat der sich wirklich endgültig für die Pflicht und gegen die Liebe zu Sharnie (Kylah Day) entschieden?

3. Wird Marianne Station in Staffel 2 zum Atommüll-Lager?

Ein neu enthülltes Problem im Staffelfinale ist der Einfluss der mächtigen Goldminenbesitzerin Sandra Kirby (Sara Wiseman), die auf fremdem Land Straßen baut und einen Hafen auf dem Aborigine-Gebiet von Nolan (Clarence Ryan) plant. Wie Sandras Sohn Lachie (Joe Klocek) den Lawsons enthüllt, hat seine Mutter in Wahrheit ein Endlager für radioaktiven Müll im Northern Territory im Auge. Mit einer derartigen Verseuchung wäre das gesamte Imperium der Lawson-Tierzucht allerdings am Ende.

4. Was verbirgt sich im Safe der Lawson-Familie?

Ein besonders fieser Cliffhanger kommt am Ende der 1. Staffel Territory: Als Marshalls übergelaufener Wilderer-Kumpel Rich (Sam Delich) Geld stehlen will und Marshall zwingt, auch noch den zweiten Familien-Safe zu öffnen, findet der potenzielle Erbe darin in Anwesenheit seines Großvaters Colin offenbar ein schreckliches Geheimnis vor. Marshall schließt die Safe-Tür sofort wieder, obwohl das seinen Tod bedeuten könnte. Welcher Inhalt seinen erschütterten Gesichtsausdruck rechtfertigt, verrät die Serie allerdings nicht. Staffel 2 muss hier dringend unsere Neugier befriedigen.

5. Welche gefährliche Liebschaften und Bündnisse werden Territory Staffel 2 prägen?

Romantische Beziehungen und Affären haben sich in Territory bisher als fatale Angelegenheiten erwiesen. Emilys Seitensprung mit Rinder-Rivale Campbell Miller (Jay Ryan) kostete sie fast ihre Ehe zu Graham. Susies Liebschaft zu Muttersöhnchen Lachie Kirby kostete sie sogar ihr Leben. Marshall musste am Ende seine Gefühle für die Wilderin Sharnie aufgeben.

Außerdem prägen Verräter und neue Bündnisse das Figuren-Geflecht von Territory. Werden sich nach der Zerstörung ihres heiligen Ortes die Aborigines rund um Nolan in Staffel 2 auf die Seite der Lawsons stellen? Und wird Emilys Unterschichtfamilie, die Hodges mit Onkel Hank (Dan Wyllie), mehr Anteil an den Kämpfen der Mächtigen nehmen?

