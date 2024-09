So sieht das Yellowstone von Netflix aus: Trailer zeigt neue Western-Serie, die schon in 4 Wochen startet

Yellowstone-Fans sollten ein Auge auf die Netflix-Serie Territory werfen, die sich im Trailer jetzt schon mit Land- und Familienstreitigkeiten als Nachfolger des Neo-Western empfiehlt.

Während der Serienhit Yellowstone sein Ende ins Auge gefasst hat, bewerben sich jetzt schon mehrere Serien als Nachfolger. Eine davon startet sogar bereits nächsten Monat bei Netflix. Territory hat nun nicht nur ein Startdatum erhalten. Der Streamer hat auch den ersten Trailer zum Western-Drama veröffentlicht.

Schaut hier den Trailer zu Territory bei Netflix

Territory - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie Yellowstone: Worum geht es in Netflix' Territory?

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan fasste die Handlung seiner Erfolgsserie gegenüber Deadline einmal damit zusammen, dass jemand Land besitzt und jemand anderes ihm dieses wegnehmen will. "[Yellowstone ist eine Serie, die überall spielen könnte", so Sheridan. Die Duttons sind in Territory die Lawsons, die ihr Fleckchen Erde (das titelgebende Territorium) nicht in den USA, sondern in Australien verteidigen.

Als moderner Western, der zwischen Tradition (Familienbesitz, Pferden, Tierzucht) und Gegenwart (Helikoptern, Wirtschaftsmacht) balanciert, weist Netflix' Territory viele Parallelen zu Yellowstone auf, die schon auf den ersten Bildern deutlich wurden. Und im Trailer noch mehr: Statt der Yellowstone-Ranch ist es hier die weltgrößte Rinderzucht Marianne Station im kargen Ödland des australischen Northern Territory, die einen Nachfolger sucht. Die wankende Familiendynastie kämpft nicht nur mit internen Streitigkeiten, sondern wird auch von außen von rivalisierenden Vieh-Baronen, Wüsten-Gangstern, indigenen Ältesten und Milliardären angegriffen.

So mancher Star in Territory dürfte euch bekannt vorkommen: Neben Anna Torv (Fringe), als Tochter Emily Lawson gehören Sam Corlett (Vikings: Valhalla), Michael Dorman (Patriot) und Jay Ryan (Beauty and the Beast) zum Cast.

Wann startet der Yellowstone-Ersatz Territory bei Netflix?

Territory hat einen Netflix-Start am 24. Oktober 2024. Damit ist die Serie einen Monat früher dran als die Yellowstone-Rückkehr von Staffel 5. Insgesamt erwarten und im Rahmen der 1. Staffel von Territory sechs Folgen.

