Wann kommt The Day of the Jackal Folge 6? Die Folgenübersicht mit Terminen bis Episode 10

Die Thriller-Serie The Day of the Jackal ist ein Genuss für viele James Bond-Fans. Aber wann erscheint Folge 6 und der Rest der Staffel? Wir haben für euch die Übersicht.

Der MI6 jagt einen Killer, der eine blutige Schneise durch Europa zieht und einen berühmten Prominenten ins Visier genommen hat: Das ist nicht der Plot eines neuen James Bond-Films, sondern die Grundlage für The Day of the Jackal. Die zehnteilige Thriller-Serie auf WOW adaptiert ein berühmtes Buch und zeigt Harry Potter-Star Eddie Redmayne als eiskalten Auftragsmörder. Bisher sind fünf Folgen im Stream verfügbar. Wann kommt Folge 6 und der Rest der Episoden?

Folgenübersicht zu The Day of the Jackal: Alle Episoden mit Terminen

Insgesamt hat The Day of the Jackal 10 Folgen. Anbei findet ihr alle Streaming-Termine für vergangene und künftige Episoden.

Folge 1-5: 7 November

7 November Folge 6: 14. November

14. November Folge 7: 21. November

21. November Folge 8: 28. November

28. November Folge 9: 5. Dezember

5. Dezember Folge 10: 12. Dezember

Schaut euch hier den Trailer zu The Day of the Jackal an:

Bis das große Finale von The Day of the Jackal im Stream erscheint, werden also noch einige Tage ins Land ziehen. Die Serie gibt es im Angebot von Sky und WOW zu sehen.

The Day of the Jackal - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Day of the Jackal basiert auf einer 53 Jahre alten Vorlage

Die Thriller-Serie The Day of the Jackal ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Frederick Forsyth aus dem Jahr 1971, der in der deutschen Ausgabe Der Schakal heißt. Viele Szenen beziehen sich allerdings auch auf die erste Filmadaption Der Schakal von 1973, mit der Regisseur Fred Zinnemann (Zwölf Uhr mittags) ein Spannungsmeisterwerk schuf. Eine zweite, lockerere und für viele weniger gelungene Adaption, erschien 1997.

Die Serien-Umsetzung kann sich 53 Jahre nach Erscheinen der Romanvorlage allerdings vieler positiver Kritiken erfreuen. Auf der Aggregatorenseite Rotten Tomatoes erlangt The Day of the Jackal eine Kritikwertung von stolzen 87%.

The Day of the Jackal dreht sich um einen Auftragskiller mit dem Decknamen Der Schakal (Redmayne), der einen berühmten Tech-Visionär (Khalid Abdalla) töten soll. An seine Fersen heftet sich die ehrgeizige MI6-Agentin Bianca Pullman (Lashana Lynch).