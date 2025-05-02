Wann kommt Thunderbolts* zu Disney+ und Amazon? Streaming-Start des neuen Marvel-Films bald möglich

Nach dem Kinostart von Thunderbolts* fragen sich viele Marvel-Fans, wann der Film zu Disney+ kommt. Alle wichtigen Infos zum Streaming-Start erfahrt ihr hier.

Die Ära der Avengers ist vorbei, jetzt kommen die Thunderbolts! Das Marvel Cinematic Universe stellt uns im Kino ein neues Superheld:innen-Team vor, das von Yelena Belova aka White Widow (Florence Pugh) angeführt wird. In Thunderbolts* finden Marvels Außenseiter:innen zusammen. Doch wann treffen sie bei Disney+ ein?

Die Zeiten, in denen wir ein halbes Jahr auf Heimkinoveröffentlichungen warten mussten, sind längst vorbei. Gerade bei Filmen, die von Disney ins Kino gebracht werden, kann man in der Regel davon ausgehen, dass sie kurze Zeit später bei dem Streaming-Dienst Disney+ im Abo erscheinen. Dazu gehören auch (fast) alle MCU-Filme.

Im Stream: Wann kommt Thunderbolts* zu Disney+?

Bisher hat Disney+ kein offizielles Datum für den Streaming-Start von Thunderbolts* verkündet. Wenn wir uns die vergangenen MCU-Filme anschauen, lässt sich jedoch eine Tendenz ausmachen, wann der Film bei dem Streamer eintrifft:

Thunderbolts* startet voraussichtlich Ende August bei Disney+. Unsere ursprüngliche Prognose – basierend auf dem bisherigen Vorgehen von Marvel – besagte Ende Juli/Anfang August, insofern ist der Streamer bereits spät dran.

Der Zeitraum lässt sich von den Streaming-Starts vergangener MCU-Filme ableiten, bei denen zuletzt rund drei bis vier Monate zwischen der Veröffentlichung im Kino und bei Disney+ vergingen. Konkret sieht das wie folgt aus:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania kam am 17. Februar 2023 in den USA ins Kino und erschien am 17. Mai 2023 bei Disney+. Dazwischen lagen 89 Tage .

. Guardians of the Galaxy Vol. 3 kam am 5. Mai 2023 in den USA ins Kino und erschien am 2. August 2023 bei Disney+. Dazwischen lagen 89 Tage .

. The Marvels kam am 7. November 2023 in den USA ins Kino und erschien am 7. Februar 2024 bei Disney+. Dazwischen lagen 92 Tage .

. Deadpool & Wolverine lief im Kino so erfolgreich, dass der Start bei Disney+ eineinhalb Monate länger brauchte. 109 Tage sind hier ins Land gezogen, ehe der am 26. Juli 2024 im Kino gestartete Film ab 12. November 2024 bei Disney+ eintraf.

sind hier ins Land gezogen, ehe der am 26. Juli 2024 im Kino gestartete Film ab 12. November 2024 bei Disney+ eintraf. Captain America 4: Brave New World brauchte zuletzt mit 104 Tagen zwischen Kinostart am 13. Februar 2025 und Streaming-Start bei Disney+ am 28. Mai 2025 auch ein wenig länger als die Filme zuvor.

Der längste Abstand waren in den letzten Jahren also 109 Tage. Das wäre im Falle von Thunderbolts* bereits der 17. August 2025.

Gibt es Thunderbolts* auch bei Netflix, Amazon und Co.?

Seit dem Start von Disney+ passiert es nur noch in Ausnahmefällen, dass Disney-Filme bei einem anderen Streaming-Dienst ins Abo wandern. Wir sollten also nicht damit rechnen, dass Thunderbolts* in absehbarer Zeit bei Netflix oder Amazon Prime Video aufschlägt. Bei Amazon kann Thunderblots* aber bereits gekauft werden für 13,99 Euro in UHD* .

Es gibt natürlich auch eine oft übersehene Möglichkeit, den Film ohne ein Abo bei Disney+ zu schauen: Ihr könnt ihn auf Blu-ray kaufen – es gibt sogar ein limitiertes 4K-Steelbook* .

Mehr zu Thunderbolts*:

Wer sich Marvel-Filme ohnehin lieber im Kino auf der großen Leinwand anschaut, der hat aktuell Glück. Denn nach Thunderbolts* kam am 24. Juli 2025 schon The Fantastic Four: First Steps nach Deutschland. Diesmal übernahmen Pedro Pascal und Vanessa Kirby die ikonischen Superheld:innen-Rollen von Mr. Fantastic und Invisible Woman.

