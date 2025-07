Wann kommt Untamed Staffel 2 zu Netflix? Macherin des Thriller-Hits verrät Pläne für Fortsetzung

Bei Netflix hat die neue Thriller-Serie Untamed schnell die Charts gestürmt. Wir klären euch über den aktuellen Stand einer möglichen 2. Staffel mit Eric Bana auf.

Am 17. Juli startete die Thriller-Serie Untamed bei Netflix und setzte sich direkt an die Spitze der Netflix-Charts. In sechs Episoden wird die Geschichte des ISB-Special Agent Kyle Turner (Eric Bana) erzählt, der einen mysteriösen Todesfall im Yosemite-Nationalpark untersucht und dabei düstere Geheimnisse aufdeckt.

Hier findet ihr alle wichtigen Antworten: Wird es eine Fortsetzung von Untamed und einen neuen Kriminalfall für Eric Bana geben? Und wann könnte Staffel 2 bei Netflix starten?



Wird Untamed eine 2. Staffel bei Netflix bekommen? Darum ist die Fortsetzung unwahrscheinlich

Krimis und Thriller gehen bei Netflix weg wie warme Semmeln und dominieren fast immer die Netflix-Charts. Doch die wenigsten davon kommen über eine Staffel hinweg, da sie meist eine in sich geschlossene Geschichte erzählen, deren Auflösung am Ende wenig Spielraum für eine Fortsetzung lässt. Auch Untamed beendet Kyle Turners Ermittlung nach sechs Folgen. Eine Fortsetzung der Thriller-Serie müsste also eine völlig neue Story eröffnen oder einen Anthologie-Ansatz wie beispielsweise True Detective wählen.



Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix noch keine 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben. Das ist erstmal wenig überraschend. Der Streamingdienst wartet in der Regel die Abrufzahlen einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird. Außerdem wurde Untamed von den beiden Serienschöpfer:innen Mark L. Smith und seiner Tochter Elle Smith als Miniserie konzipiert.

Für Mark L. Smith ist Untamed bereits das zweite Netflix-Projekt in diesem Jahr. Im Januar brachte er den Western-Survival-Thriller American Primeval an den Start. Auch dieser wurde als Miniserie entwickelt und wurde trotz großen Erfolgs bisher nicht verlängert. Ausgeschlossen ist eine 2. Staffel von Untamed aber nicht, denn es gibt bereits ein paar hoffnungsvolle Aussagen.

Untamed bei Netflix: Serienmacherin weckt Hoffnung auf Staffel 2

Cast und Crew der Netflix-Serie wurden von TV Insider kürzlich zu einer möglichen Fortsetzung von Untamed befragt. Während Erica Bana zugibt, noch "nicht viel darüber nachgedacht" zu haben, zeigt sich Naya Vasquez-Darstellerin Lily Santiago weitaus vorfreudiger: "Ich würde zu 100 % eine weitere Staffel machen. Ich hoffe darauf."

Auch Co-Showrunnerin Elle Smith wäre sofort für eine Fortführung der Thriller-Serie zu haben, sollte Netflix eine Verlängerung springen lassen:

Wir würden das ewig machen, wenn sie uns lassen würden [...] Wir werden sehen, wie viele Abenteuer Turner noch in sich hat.

Achtung, Spoiler zum Ende von Untamed: Im Finale der ersten Staffel kann Turner die Todesumstände der jungen Lucy Cook aufklären und mit seiner eigenen tragischen Familiengeschichte abschließen. Von seiner Arbeit suspendiert lässt er Yosemite hinter sich und damit auch den Ort, an dem sein Sohn Caleb vor Jahren getötet wurde. Doch wohin verschlägt es ihn als Nächstes?



Kyle Turners Tätigkeit als Agent der National Parks Service-Sonderheit ISB (Investigative Services Branch) liefert die beste Grundvoraussetzung für weitere Staffeln, wie Smith weiterhin erklärt:

Sie gehen in verschiedene Nationalparks und sie reisen von Park zu Park und von Fall zu Fall und solche Dinge. Ich denke, das ist es, was für uns interessant war, und wenn wir die Gelegenheit hätten, es noch einmal zu tun, würden wir einen anderen Park, einen anderen Fall erkunden.

Insgesamt gibt es 63 Nationalpark in den USA – genug Möglichkeiten für weitere eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen und düstere Kriminalfälle.

Wann könnte Untamed Staffel 2 bei Netflix starten?

Aktuell gibt es noch keine Hinweise darauf, dass Netflix aktiv an einer Fortsetzung zu Untamed arbeitet. Falls der Streamer die Serie zügig verlängert, müssen sich Fans aber auf eine längere Wartezeit einstellen. Da noch keine Drehbücher existieren und auch keine Dreharbeiten in Sicht sind, ist mit einem Start von Staffel 2 nicht vor 2027 zu rechnen.