Wann streamt John Wick 4 in Deutschland? VOD-Release des Keanu Reeves-Krachers ist noch diesen Monat möglich

Zurzeit läuft der Action-Kracher John Wick 4 noch im Kino. Für die USA wurde jetzt der VOD-Release enthüllt, der auch ein Hinweis für den Streaming-Start bei uns sein könnte.

Action-Fans können den spektakulären Kracher John Wick: Kapitel 4 gerade noch im Kino schauen. Viele fragen sich trotzdem schon, wann der Keanu Reeves-Blockbuster als Stream fürs Heimkino veröffentlicht wird. Vorbestellen könnt ihr die VOD-Version zum Beispiel bei Amazon Prime * bereits, doch ein Datum steht für Deutschland noch nicht fest.

Jetzt wurde dafür verkündet, wann John Wick 4 in den USA zum Leihen und Kaufen fürs Heimkino verfügbar ist. Dadurch gibt es auch einen konkreten Hinweis für den deutschen Streaming-Start des Action-Hits.

John Wick 4 kommt womöglich im Mai als Stream bei Amazon & Co.

Wie offiziell feststeht , erscheint John Wick 4 am 23. Mai 2023 in den USA per Video-on-Demand zum Leihen und Kaufen fürs Heimkino. Damit könnte der Film auch noch diesen Monat in Deutschland als VOD-Release erscheinen.

Mittlerweile ist es üblich, dass ein Zeitfenster von gut 45 Tagen zwischen Kinostart und VOD-Release eingehalten wird. Damit wird der Mai als deutscher Stream-Zeitpunkt für John Wick 4 nochmal wahrscheinlicher. Bis der Film gratis im Streaming-Abo bei Amazon Prime verfügbar ist, wird aber sicherlich noch eine Menge Zeit vergehen.

Wann kommt John Wick 4 als DVD, Blu-ray und 4K-Disc?

Neben der VOD-Version wird zurzeit der 27. Oktober 2023 als Deutschland-Datum für die DVD-, Blu-ray- und 4K-Varianten des Action-Highlights angegeben.

Dabei dürfte es sich aber um einen vorläufigen Platzhalter-Zeitpunkt handeln. Eine Veröffentlichung der physischen John Wick 4-Edition im Sommer ist realistischer. In den USA kommen diese Versionen des Blockbusters am 13. Juni 2023 in den Handel.