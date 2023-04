John Wick 4: Verblüffendes Video zeigt, wie hart Keanu Reeves für eine der besten Szenen trainiert hat

In einer der beeindruckendsten John Wick 4-Szenen malträtiert der Killer seine Feinde mit einem Dreschflegel. Ein Video offenbart jetzt Keanu Reeves' ganzen Trainingseifer für die Szene.

John Wick (Keanu Reeves) tötet seine Feinde mit Kugeln, Autos oder einem Bleistift. In einer der imposantesten John Wick: Kapitel 4-Sequenzen gesellt sich das Nunchaku (auch: die Nunchucks) dazu, eine Art asiatischer Dreschflegel. Ein Video von der Drehvorbereitung lässt jetzt durchblicken, mit wie viel Körpereinsatz Reeves die ikonische Szene möglich gemacht hat.

Keanu Reeves trainiert auf John Wick 4-Szene mit unglaublicher Präzision

Im Film erwehrt sich Wick mit dem Nunchaku diverser Gegner, die das Continental-Hotel in Osaka überfallen. Der Autor und Schauspieler Todd Spence veröffentlichte jetzt ein Video auf Twitter, das das Training für die Szene dokumentiert.

"Ich möchte dazu anmerken, dass der Typ 58 ist und Jeans trägt", kommentiert Spence. In der Tat ist Reeves' Körperbeherrschung beeindruckend. Das Nunchaku gilt auch unter erfahrenen Kampfkünstlern als eine schwierig zu beherrschende Waffe, mit der sich der Nutzer schnell selbst verletzen kann.

Reeves ist unter Fans und Kollegen bekannt dafür, sich mit voller physischer Hingabe auf seine Rollen vorzubereiten. Und selbst im Alter von 58 ist das bitter nötig. Immerhin erledigt er in John Wick 4 so viele Gegner wie noch nie in der Reihe.

