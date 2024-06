"Warum hast du nicht Matrix gemacht?" Will Smith bereut seit 25 Jahren, dass er stattdessen seinen größten Misserfolg drehte

Dass Will Smith die Hauptrolle im legendären Sci-Fi-Film Matrix abgelehnt hat, hat seiner Karriere nicht allzu sehr geschadet. Doch die Entscheidung lässt ihn bis heute nicht los.

Ende der 90er war Will Smith auf einem Karriere-Höhenflug. Mit mehreren Songs stürmte er in diesem Jahrzehnt die Charts und neben The Prince of Bel-Air konnte er mit Filmen wie Bad Boys - Harte Jungs und Men in Black auch zur Schauspiel-Ikone werden. Doch als er die Hauptrolle in Matrix angeboten bekam, lehnte er ab und verpasste seiner Karriere einen Dämpfer. Denn er entschied sich stattdessen für einen riesigen Flop.

Flop statt Matrix: Will Smith wollte nicht der Alien-Typ sein

Man könnte meinen, dass Will Smith von seinem Ruhm geblendet war. Nach Bad Boys und Independence Day hatte er das Gefühl, er könne nichts falsch machen. Als ihm Men in Black angeboten wurde, wollte er zunächst ablehnen. Er befürchtete, dass er sonst zum “Alien-Film-Typen” werden würde. Erst Steven Spielberg selbst konnte ihn davon überzeugen, zu unterschreiben. Das erklärte der Schauspieler während einem Besuch in Kevin Harts Talkshow Hart to Heart, wie Business Insider schreibt. Und bekanntlich sollte die Regie-Legende recht behalten.

Es scheint, dass Smith aus dieser Erfahrung nichts gelernt hatte, da er mit The Matrix auch den nächsten Sci-Fi-Film abgelehnt – und es diesmal auch durchzog. Dass dieser zum Riesenerfolg und Kult werden sollte, konnte er zu dem Zeitpunkt nicht ahnen. Stattdessen entschied Will Smith sich für Wild Wild West, welcher zum größten Flop seiner Karriere wurde, erklärt Slash Film .

Dass er diese Entscheidung heute bereut, zeigt sich auch in einem kurzen Interview, das Entertainment Weely geteilt hat. Will Smith wurde gefragt, welchen Tipp er seinem jüngeren Selbst geben würde, wenn er ein früheres Set besuchen könnte:

Ich würde zu Wild Wild West zurückkehren und ich würde sagen: 'Arschloch, warum hast du nicht Matrix gemacht?'

Das passende Interview findet ihr bei YouTube .

Der Pitch für Sci-Fi-Kultfilm Matrix war Will Smith zu abstrakt

In einem Video auf seinem YouTube-Channel verriet Will Smith, weshalb er Matrix abgelehnt hat. Darin erzählt er von seinen Bedenken, zum “Alien-Film-Typen” zu werden und auch, wie der Pitch der Wachowski-Geschwister damals aussah.

Darin war der Hauptfokus der Regisseur:innen wohl die damals neu entwickelte Kameratechnik, die Matrix berühmt gemacht hat. Dank der 360°-Kameras war es den Filmemacher:innen möglich, die Zeit im Film einzufrieren und die Schauspielenden mitten im Sprung in der Luft stehenzulassen.

Da Lilly und Lana Wachowski damals erst einen einzigen Spielfilm gedreht hatten, war ihre Reputation noch nicht stark genug, um Will Smith mit diesem abstrakten Pitch zu überzeugen.

Wie Will Smith als Neo hätte aussehen können, zeigt dieses DeepFake Video:

Am Ende des Videos zeigt sich Will immerhin etwas versöhnlich und lobt die Darstellung von Keanu Reeves und Laurence Fishburne. Will Smith tröstet sich mit dem Gedanken, dass der Film so vielleicht besser funktioniert, als wenn er Neo gespielt hätte.