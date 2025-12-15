Warum Laurence Fishburne CSI nach 2 Staffeln wieder verließ und ihm dafür keiner böse war

CSI gehört mit 15 Staffeln zu den langlebigsten Serien der letzten 30 Jahre. Zusätzliche Aufmerksamkeit gab es, als Laurence Fishburne für 2 Staffeln zum Cast stieß.

In Staffel 9 und 10 war Laurence Fishburne für ganze 60 Episoden bei CSI: Den Tätern auf der Spur zu sehen. Als Dr. Raymond Langston hinterließ der Topstar einen bleibenden Eindruck. Nach 2 Staffeln verließ er die Serie jedoch wieder. Dabei war weder von Skandalen noch irgendwelchen Streitereien die Rede. Offenbar war seine Zeit bei CSI einfach zeitlich begrenzt.

Laurence Fishburne war nie als langfristiger Teil des Casts von CSI geplant

Die Rolle, die Fishburne übernahm, war vor allem ein Ersatz. Wie Collider im Mai dieses Jahres berichtete, war seine Rolle als Nachfolger einer Hauptfigur in der Serie angelegt. Als Raymond Langston ist Fishburne in der 9. Staffel ein Helfer in der Not. In Episode 9 wird er von dem Team um Hilfe bei der Jagd nach Serienmörder Nate Haskell (Bill Irwin) gebeten.

Nachdem der Killer gefangen wurde, entschied Gus Grissom (William Petersen) das Team zu verlassen. Er hatte viel durchgemacht und brauchte eine Auszeit. Für ihn sprang Langston ein.

Fishburne hatte einen Vertrag für 2 Staffeln unterzeichnet, der nicht verlängert wurde. Stattdessen erhielt er eine grandiose Storyline. In der 11. Staffel entkam Haskell aus dem Gefängnis und kidnappte Langstons Frau. Das Finale der Staffel endete mit Haskells Tod und seinem Blut an den Händen von Langston. Damit kehrte Langston dem Team und Fishburne der Serie den Rücken zu.

Allerdings war niemand hinter den Kulissen enttäuscht darüber. Immerhin handelte es sich um Laurence Fishburne und keiner hatte damit gerechnet, dass er für eine längere Zeit bei der Serie bleiben würde. Vielmehr wurde seine Anwesenheit gefeiert und er konnte das Set mit positiven Gefühlen verlassen.

Nachdem Fishburne gegangen war, übernahm Ted Danson den Platz, der nun freigeworden war. Als D.B. Russell wurde Danson nicht nur zu einem würdigen Nachfolger, sondern auch zu einem wichtigen und definierenden Teil der Serie. Mit dem neuen Wind konnte CSI sich weiterentwickeln, ohne zu verlieren, was die Serie von Anfang an ausgemacht hat.

