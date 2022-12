Was zu Alice in Borderlands Staffel 3 bekannt ist: Kommt ein neuer Bösewicht?

Viele Netflix-Abonnenten hoffen aus Staffel 3 des Hits Alice in Borderland. Das Finale von Staffel 2 deutet bereits einen neuen Gegenspieler an.

Auch die zweite Staffel der japanischen Mystery-Serie Alice in Borderland ist zu einem echten Netflix-Hit geworden. Nach der großen Enthüllung im Finale hoffen viele Fans auf Staffel 3. Aber was ist zur Fortsetzung der beliebten Manga-Adaption bekannt? Vorsicht, Spoiler!

Kommt Staffel 3 von Alice in Borderlands auf Netflix?

Bestätigt hat Netflix eine dritte Staffel der Story um Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya) bisher nicht. Ausgehend vom anhaltend großen internationalen Erfolg der neuen Episoden ist eine Fortsetzung aber recht wahrscheinlich.

Dazu wird allerdings am Ende mehr nötig sein als der reine Zahlenerfolg. Mit dem Finale von Staffel 2 ist die Manga-Vorlage von Haro Aso nämlich komplett auserzählt. Staffel 3 müsste im Game of Thrones-Stil komplett neue Wege beschreiten.

Was passiert in Alice in Borderlands Staffel 3 auf Netflix?

Details zu einer weiteren Story sind natürlich noch nicht bekannt. Eine der letzten Szenen von Staffel 2 enthüllt aber den Blick auf einen möglichen neuen Bösewicht. Nachdem Arisu und Usagi im Krankenhaus erwachen, beobachtet die Kamera eine Gruppe anderer Überlebender im Garten der Einrichtung. Der Wind bläst dort einen Stapel Spielkarten vom Tisch. Nur eine bleibt liegen. Es ist der Joker.

Netflix Die Joker-Karte im Staffel 2-Finale von Alice in Borderland

Der Joker hat in der nach Spielkarten organisierten Truppe an Fieslingen in der Serie bisher noch gefehlt. Dementsprechend könnte uns sein Auftritt in Staffel 3 noch bevorstehen. In der Manga-Vorlage kommt der Joker als eine Art Vermittler zwischen Leben und Tod vor.

Wann kommt die dritte Staffel von Alice in Borderlands zu Netflix?

Wann Fans darüber Gewissheit haben, ist bisher noch schwer abzusehen. Zwischen Staffel 1 und Staffel 2 lagen pandemiebedingt etwa zwei Jahre. Staffel 3 kann vermutlich schneller produziert werden. Wir könnten uns eine Veröffentlichung Ende 2023 vorstellen. Ob Netflix die Serie verlängert, wird sich in den nächsten Wochen klären.

Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wollt ihr eine 3. Staffel von Alice in Borderlands sehen?