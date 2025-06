Weder Terminator noch Predator: Für diesen Film hat Arnold Schwarzenegger das meiste Geld bekommen

Arnold Schwarzenegger ist das Gesicht von einigen der bekanntesten Hollywood-Filme. Seinen größten Gehaltscheck erhielt er alllerdings für keinen seiner legendären Action-Blockbuster.

In den 1980er und 1990er Jahren war Arnold Schwarzenegger einer der gefragtesten Namen im Filmgeschäft. Terminator, Predator und Conan hatten ihn weltweit bekannt gemacht. Danach war er in zahlreichen weiteren Action-Krachern zu sehen, von Phantom-Kommando über Total Recall bis zu True Lies und Last Action Hero.

Einige dieser Filme waren massive Erfolge an den Kinokassen. Doch für welchen Titel hat Schwarzenegger die größte Gage seiner Karriere kassiert? Die Antwort dürfte selbst einige Fans des Hollywood-Stars überraschen. Arnold Schwarzeneggers größter Gehaltscheck flatterte 1988 in Form der Komödie Twins – Zwillinge ins Haus.

Für die Hollywood-Komödie Twins erhielt Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger über 40 Millionen Dollar

Schwarzenegger war kürzlich bei der Talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen zu Gast und gewährte einen Einblick in seine persönlichen Finanzen. Besonders spannend: Schwarzenegger erhielt für Twins kein klassisches Gehalt, sondern verdiente sich ausschließlich durch seine Gewinnbeteiligung ein Vermögen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Twins schauen:

Twins - Trailer (Englisch)

Über 40 Millionen US-Dollar sollen nach der Leinwandauswertung von Twins für den Schauspieler herumgekommen sein. "So viel habe ich mit keinem anderen Film meiner Karriere verdient", verrät Schwarzenegger. Damit profitierte er von einer Vergütungsstrategie, die im gegenwärtigen Filmgeschäft immer seltener wird.

Früher war es oft so, dass Schauspielende für die Dreharbeiten eines Films kleinere Gagen nahmen, sich vertraglich aber Prozente an der Gewinnbeteiligung sicherten. Wenn ein Film besonders erfolgreich war, folgte am Ende ein Geldregen. Wenn der Film hinter den Erwartungen des Studios zurückblieb, ging man leer aus.

Arnold Schwarzenegger profitierte bei Twins ungemein von seiner Gewinnbeteiligung am Einspielergebnis

Ein gewisses Risiko ist mit dieser Strategie also verbunden. Sollte sie aufgehen, kann ein Film, für den man nie ein dermaßen stattliches Gehalt erhalten hätte, sehr profitabel sein, wie Twins zeigt. Laut Box Office Mojo kostete die Komödie rund 15 Millionen US-Dollar und konnte über 216 Millionen US-Dollar einspielen – ein voller Erfolg.

Darüber hinaus dürfte Schwarzenegger ebenfalls bei den Einkünften durch spätere Heimkinoveröffentlichungen und TV-Ausstrahlungen beteiligt sein. Wie es aussieht, konnte der Star Ende der 1980er einen extrem vorteilhaften Vertrag für sich aushandeln. Heutzutage gelten solche Deals als Rarität, was u.a. am Streaming liegt.

Wenn ein Film exklusiv für einen Streaming-Dienst wie Netflix produziert wird, gibt es in der Regel keinen großen Kinostart. Der Film kommt direkt ins Abo – sprich: Es existiert kein klassisches Einspielergebnis. Hollywood-Stars werden dementsprechend mit besonders hohen Gagen vorab angelockt, da das sogenannte "backend" wegfällt.