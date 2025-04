Wednesday Staffel 2: Der erste Trailer ist da und verrät den Netflix-Start – mit einem Haken

Das Warten hat ein Ende: Die 2. Staffel von Wednesday steht auf Netflix in den Startlöchern und jetzt gibt's endlich den ersten Teaser-Trailer mit Jenna Ortega zu sehen.

Knapp zweieinhalb Jahre ist es her, seit die 1. Staffel von Wednesday ihre Premiere bei Netflix gefeiert hat und den Streamer im Sturm eroberte. Bis heute steht die Fantasy-Horror-Serie mit Jenna Ortega auf Platz 1 der meistgestreamten englischsprachigen Netflix-Serien.

Höchste Zeit also, dass Fans endlich mit lang ersehntem Nachschub belohnt werden. Bevor der in Form von Staffel 2 in Gänze bei Netflix eintrifft, gibt es jetzt endlich den ersten richtigen Teaser-Trailer. Er bringt euch nicht nur zurück nach Nevermore … doch seht selbst.

Seht hier den ersten Teaser-Trailer zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wednesday Staffel 2: Darum geht's in der Fantasy-Fortsetzung auf Netflix

In der 2. Staffel von Wednesday kehrt die titelgebende Antiheldin an die Nevermore Academy zurück, wo neue makabere Mysterien und düstere Abenteuer auf sie warten. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Tyler Galpin (Hunter Doohan), der sich am Ende von Staffel 1 als Monster Hyde entpuppt hat. Er fristet sein Dasein in den neuen Folgen in dem unheimlichen Willow Hill Krankenhaus. Dazu kündigt der Teaser ein dunkles Familiengeheimnis an, das es für Wednesday aufzuklären gilt ...

In der neuen Season kehren neben Jenna Ortega und Hunter Doohan unter anderem folgende Namen zurück:

Darüber hinaus gibt es einige namhafte Neuzugänge, dazu gehören:

Percy Hynes White, der als Xavier Thorpe eine der größten Nebenrollen in Staffel 1 innehatte, wird in Staffel 2 nicht zurückkehren.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix? Neue Folgen erscheinen in 2 Teilen

Die 2. Staffel von Wednesday soll erneut acht Episoden umfassen. Die ersten vier Folgen wurden ebenso wie bei Staffel 1 von Tim Burton inszeniert. Die Season wird jedoch anders als ihr Vorgänger in zwei Teilen auf Netflix erscheinen. Teil 1 macht am 6. August 2025 den Anfang. Teil 2 trifft rund einen Monat später, am 3. September auf dem Streamer ein.

Alles, was ihr zu Wednesday Staffel 2 wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie eine Netflix-Serie eigentlich entsteht, dann hört doch mal in unseren Podcast rein:

How to Sell Drugs Online (Fast)-Stars erzählen, wie eine Netflix-Serie entsteht

Die beliebte deutsche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) hat mit Staffel 4 ihr Finale erreicht. Mit den zwei Hauptdarstellern Maximilian Mundt und Danilo Kamperidis zu Gast im Podcast-Interview tauchen wir in die Serienwelt ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die zwei Netflix-Stars erinnern sich an die Anfänge von How to Sell Drugs Online (Fast) und geben Einblicke, wie eine Netflix-Serie gedreht wird. Zwischen fiktiven Kleinstädten und echten Wüsten, Breaking Bad und Game of Thrones entsteht eine wilde Serienerfahrung.