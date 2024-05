Wednesday Staffel 2 geht endlich los: Erstes Video enthüllt alle großen Änderungen bei den neuen Folgen

Seit zwei Jahren warten Wednesday-Fans auf die 2. Staffel des Netflix-Hits. Diese befindet sich nun endlich in Produktion ‒ mit sehr vielversprechenden Cast-Neuzugängen.

Die 1. Staffel von Wednesday hält bis heute den Titel der meistgestreamten englischsprachigen Serie auf Netflix. Kein Wunder also, dass Fans schon sehnsüchtig auf die Fortsetzung des Horror-Hits um die schräge Nevermore Academy-Schülerin (Jenna Ortega) warten.

Nun gibt es endlich ein Lebenszeichen der Serie, denn Netflix veröffentlichte den gesamten Cast der 2. Staffel von Wednesday mittels eines neuen Teaser-Videos. Mit dabei sind viele alte Gesichter und einige Neuzugänge, während ein paar aus Staffel 1 bekannte Namen nicht mehr vor die Kamera zurückkehren werden.

Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones und Co.: Diese Stars kehren für Wednesday Staffel 2 zurück

Natürlich wird Jenna Ortega auch in Staffel 2 des Netflix-Hits als Wednesday Addams zurückkehren. Catherine Zeta-Jones wird erneut als ihre Mutter Morticia zu sehen sein, während Luis Guzmán die Rolle ihres Vaters Gomez wieder aufnimmt. Komplttiert wird die Adams-Familie von Isaac Ordonez, der einmal mehr als Pugsley in Erscheinung tritt.

In der 1. Staffel gehörten Zeta-Jones, Guzmán und Ordonez in die Riege der Gast-Stars. In der 2. Staffel werden sie offiziell im Hauptcast geführt und werden somit voraussichtlich umfangreichere Rollen einnehmen.

Seht hier das Teaser-Video zum Cast von Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 - Teaser-Video Besetzung (Deutsch) HD

Dazu werden auch Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Hunter Doohan (Tyler Gaplin), Victor Dorobantu (Thing), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Fred Armisen (Onkel Fester) und Jamie McShane (Sherrif Donocan Galpin) für Wednesday Staffel 2 vor die Kamera zurückkehren.

Steve Buscemi und Co.: Das sind die Neuzugänge bei Wednesday Staffel 2

Nachdem bereits im April Gerüchte dazu im Umlauf waren, dass Steve Buscemi in der 2. Staffel zum Cast von Wednesday stößt, wurde dies nun offiziell bestätigt. Er wird die Rolle Barry Dort verkörpern. Darüber hinaus werden Billie Piper (Scoop) als Capri sowie Evie Templeton (Return to Silent Hill), Owen Painter (Tiny Beautiful Things) und Noah Taylor (Park Avenue) in noch unbekannten Rollen als Neuzugänge in der Staffel dabei sein.

HBO Steve Buscemi in Boardwalk Empire

Weiterhin wartet die neue Staffel mit zahlreichen neuen Gast-Stars auf. Darunter sind Christopher Lloyd (Addams Family), Joanna Lumley (Fool Me Once), Frances O'Connor (The Missing), Haley Joel Osment (The Sixth Sense), Heather Matarazzo (Scream) und Joonas Suotamo (Solo: A Star Wars Story).

Von zwei Stars müssen wir uns aber verabschieden. In der 2. Staffel von Wednesday fehlen Percy Hynes White als Xavier Thorpe und Naomi J Ogawa als Yoko Tanaka.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 auf Netflix?

Die Dreharbeiten zu Wednesday Staffel 2 laufen aktuell in Irland. Da die Produktion der 1. Staffel circa ein halbes Jahr in Anspruch genommen hat, ist mit einem Start der neuen Season auf Netflix wahrscheinlich nicht vor 2025 zu rechnen.