Endlich ein Lebenszeichen von Wednesday Staffel 2: Dieser neuen Figur kann Jenna Ortega nicht entkommen

Die 2. Staffel von Wednesday wird auf Netflix heiß erwartet und bekommt mit The Big Lebowski-Star Steve Buscemi nun Zuwachs von einer Hollywood-Größe.

Die 1. Staffel von Wednesday avancierte im Herbst 2022 zum Mega-Erfolg für Netflix und wurde in wenigen Wochen zur meistgesehenen englischsprachigen Serie des Streamers. Kein Wunder also, dass Fans die 2. Staffel des Horror-Hits mit Jenna Ortega mittlerweile heiß erwarten.

Während die Dreharbeiten der neuen Folgen Ende April endlich in Irland starten sollen, meldet sich die Serie nun mit einem weiteren Lebenszeichen. Denn eine wichtige Rolle soll nun besetzt worden sein.

Steve Buscemi stößt zum Wednesday-Cast: Schuldirektor in Staffel 2?

Wie Variety berichtet, wird Steve Buscemi (The Big Lebowski, Boardwalk Empire) der 2. Staffel von Wednesday an der Seite von Jenna Ortega zu sehen sein. Bisher wurde noch nicht offiziell bestätigt, welche Rolle er in den neuen Folgen übernimmt. Variety geht jedoch davon aus, dass er den neuen Schuldirektor der Nevermore Academy verkörpern wird. Den Posten hatte in der 1. Staffel noch Game of Thrones-Star Gwendoline Christie inne. Im Staffelfinale musste ihre Figur Larissa Weems jedoch ihren Serientod antreten.

HBO Steve Buscemi in Boardwalk Empire

Details zu Inhalt und Story von Staffel 2 sind bisher nicht bekannt, doch Jenna Ortega verriet bereits, dass die neue Season "mehr Horror und mehr Action" für die Fans bereithalten werde.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Während die Dreharbeiten der 1. Staffel von Wednesday etwa ein halbes Jahr beansprucht haben, wird die Produktion der neuen Folgen voraussichtlich erst im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Mit einem Start der 2. Staffel ist aktuell somit nicht vor 2025 zu rechnen.

