Wednesday Staffel 2: Nach diesem Video hätte Netflix die Fortsetzung auch direkt offiziell machen können

Mit der Fantasy-Serie Wednesday hat Netflix einen Mega-Hit gelandet. Während die Fans auf die Ankündigung von Staffel 2 warten, teilt Netflix ein geheimnisvolles Video.

Nachdem selbst der Mystery-Hype 1899 nach nur einer Staffel abgesetzt wurde, scheint keine Netflix-Serie mehr sicher zu sein. Der Streaming-Dienst ist in Absetzlaune und lässt sich selbst vom Unmut der Fans nicht einschüchtern, wenn es um das Schicksal einer beliebten Serie geht. Doch wie sieht es bei Wednesday aus?

Wenn die Verlängerung bei einer Netflix-Serie aus dem vergangenen Jahr sicher ist, dann bei dieser. Die Neuauflage der Addams Family belagert seit Wochen die Streaming-Charts und hat es in ihren ersten 28 Tagen auf 1,2 Milliarden gesehene Stunden gebracht. Damit ist Wednesday die zweiterfolgreichste englischsprachige Serie auf Netflix.

Wednesday Staffel 2: Jenna Ortega macht Hoffnung auf baldige Verlängerung im neuen Video

Auf die offizielle Ankündigung von Staffel 2 warten wir jedoch vergeblich. Was ist da los? Vor wenigen Stunden hat Netflix zumindest ein kurzes Video veröffentlicht, das uns hoffnungsvoll in die Zukunft von Wednesday blicken lässt. Hauptdarstellerin Jenna Ortega sitzt an einer Schreibmaschine und tippt folgende Worte: das Ende.



Moment, das Ende? Nein – es folgt ein Fragezeichen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im entsprechenden Tweet wird das Video gleich mit einer ganzen Reihe von Fragezeichen kommentiert. Die bestätigen zwar noch nicht die Bestellung von Staffel 2. Aber wenn wir ehrlich sind, deutet inzwischen alles darauf hin, dass die Ankündigung von neuen Wednesday-Episoden nur noch wenige Tage entfernt ist.

Wenn Netflix selbst einen Weg findet, um Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer fortzuführen, sollte es bei Wednesday eigentlich ein Kinderspiel sein. Die Serie bietet sich fast in jeder Hinsicht dazu an, über mehreren Staffeln ausgebaut zu werden. Fraglich war zuletzt eher, wie die rechtliche Situation aussieht.

Wednesday ist eine Produktion aus dem Hause MGM. Da MGM von Amazon gekauft wurde, stand die Spekulation im Raum, dass die 2. Staffel den Streaming-Dienst wechselt. Wie IndieWire berichtet, wurde der Wednesday-Deal zwischen Netflix und MGM aber lange vor dem Aufkauf des Studios gemacht. Es bleibt also alles wie gehabt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was wollt ihr in der 2. Staffel von Wednesday sehen?