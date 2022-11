Wednesday bricht aktuell bei Netflix Rekorde. Jenna Ortega brilliert in der düsteren Fantasy-Serie von Tim Burton. Schon vor Jahren hat sie ihre Rolle vorhergesagt, wie ein kurzes Video beweist.

Jenna Ortega hat ein richtiges starkes Jahr hinter sich. Nachdem sie Anfang 2022 den neuen Scream-Film angeführt hatte, war sie in dem grandiosen Horrorfilm X zu sehen. An diesem Punkt nimmt das Blutbad kein Ende: Auch für die letzte Woche gestartete Netflix-Serie Wednesday wagt sie sich in gruseliges Terrain.



Als Wednesday Addams besiegelt Ortega ihren rasanten Aufstieg zum Hollywood-Star. Tatsächlich reicht ihre Karriere aber schon viele Jahre zurück. Bereits zu Beginn der 2010er Jahre war sie in diversen Film- und Serienproduktionen als Kinderdarstellerin zu sehen. So auch in der Disney-Sitcom Mittendrin und kein Entkommen.

Lange vor Wednesday: Jenna Ortega hat ihre große Netflix-Rolle in Mittendrin und kein Entkommen vorhergesagt

Ein Clip aus der Serie macht aktuell die Runde, denn er besitzt eine geradezu prophetische Qualität, wenn sich die von Ortega gespielte Harley Diaz zur Kamera wendet und sich sagt: "Das passiert, wenn es sieben Kinder gibt und man in der Mitte steckt. Wenn meine Familie eine Woche wäre, wäre ich Mittwoch."

Da habt ihr es: Schon 2016 hat sich Ortega insgeheim auf ihren großen Netflix-Hit vorbereitet. Auf Twitter geht das Video mit der Wednesday-Nennung gerade viral. Ortega selbst teilt derweil Einblicke hinter die Kulissen der Serie.

Die 1. Staffel von Wednesday befindet sich seit dem 23. November 2022 bei Netflix und umfasst acht Episoden. Wann, wie und ob die Serie weitergeht, steht noch nicht fest. Ausgehend vom Erfolg der ersten Runde ist eine 2. Staffel sehr wahrscheinlich.

