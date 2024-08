Wednesday-Star Jenna Ortega hat sich immer wieder für eine der größten Sci-Fi-Rollen der letzten Jahre beworben – und ist gescheitert

Durch Wednesday wurde Jenna Ortega zum Weltstar. Wie sich herausstellt, hätte ihre Karriere ganz anders verlaufen können, wenn ein früheres Sci-Fi-Casting der Schauspielerin geklappt hätte.

Nachdem Jenna Ortega in den vergangenen Jahren in den unterschiedlichsten Horror-Filmen zu sehen war, ist sie aktuell auf düstere Fantasy-Stoffe gebucht. Das liegt vor allem an ihrer Zusammenarbeit mit Tim Burton, aus der bisher die Netflix-Serie Wednesday und die Geisterkomödie Beetlejuice Beetlejuice hervorgegangen sind.

In einer anderen Welt würden wir heute vermutlich von Jenna Ortega als Sci-Fi-Star reden. Wie die 2002 geborene Schauspielerin im Interview mit BuzzFeed verrät, hatte sie sich im Alter von 15 Jahren für eines der größten Sci-Fi-Projekte überhaupt beworben: die zweiteilige Dune-Verflmung von Regisseur Denis Villeneuve.

Vor dem Netflix-Hit Wednesday hat Jenna Ortega für das Sci-Fi-Epos Dune vorgesprochen

Auf die Frage, bei welcher Rolle die Leute überrascht wären, dass sie sich auf sie beworben hat, sagt Ortega im Interview:

Ich habe sehr oft für Dune vorgesprochen, als ich etwa 15 war. Ich erinnere mich, dass ich ein großer Fan des Films und des Franchise und allen Drumherums war. Ich war richtig aufgeregt, weil Denis [Villeneuve] einer meiner Lieblingsregisseure ist. Ich glaube, es ging damals um Chani, also Zendayas Rolle. Das hatten sie mir damals aber nicht gesagt. Alles war streng geheim.

Warner Bros. Zendaya als Chani in Dune

Wie es Ortega bereits sagt: Schlussendlich ging der Part an Zendaya, die zuvor in der gefeierten HBO-Serie Euphoria und den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland zu sehen war. Aus einem früheren Interview mit Casting-Direktorin Francine Maisler geht hervor, dass sich Zendaya gegen vier Konkurrentinnen bei Dune durchgesetzt hat.

Gegenüber Variety erklärte Maisler vor zwei Jahren:

Zendaya war eine von fünf Schauspielerinnen, die für die Rolle [von Chani] vorgesprochen haben. Sie hatte eine unglaubliche Präsenz und ihre Chemie mit Timothée [Chalamet] war unbestreitbar.

Nun kennen wir zumindest eine der anderen vier Schauspielerinnen, die im Rennen für Chani waren. Ortegas Karriere hat das verpasste Dune-Casting nicht ins Stocken gebracht. Mit Wednesday führt sie gerade eine der größten Netflix-Serien an. Beetlejuice Beetlejuice startet derweil am 12. September 2024 in den deutschen Kinos.

Wann kehrt Jenna Ortega als Wednesday Addams zurück?

Seit Mai laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Wednesday. Das bedeutet, dass wir noch ein ganzes Stück von der Veröffentlichung der neuen Folgen entfernt sind. Somit werden wir voraussichtlich erst 2025 in die Nevermore Academy zurückkehren.