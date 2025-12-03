Weihnachten ist gerettet: In 12 Tagen kommt die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten zu Amazon Prime

Wer braucht Stirb langsam und Kevin – Allein zu Haus, wenn man an Weihnachten auch einfach die beste Fantasy-Reihe der Filmgeschichte schauen und sich in einer faszinierenden Welt verlieren kann?

Seit über 20 Jahren pflegen viele Filmfans eine Tradition, die eigentlich gar nichts mit dem Weihnachtsfest zu tun hat. Aufgrund der damaligen Kinostarts, die im Dezember verortet waren, haben sich die Herr der Ringe-Filme als perfektes Feiertagsfutter empfohlen und entführen jedes Jahr aufs Neue unzählige Menschen nach Mittelerde.

Umso überraschender ist es, dass die epische Fantasy-Reihe aktuell bei keinem einzigen Streaming-Dienst im Abo verfügbar ist. Diese wundervollen Filme sollten rund um die Uhr verfügbar sein, wenn man mal dringend eine Auszeit vom echten Leben braucht. Zum Glück nimmt sie Amazon Prime in wenigen Tagen ins Programm.

Fantasy-Abenteuer zu Weihnachten: Amazon Prime bringt die Herr der Ringe-Filme ins Streaming-Abo

Basierend auf der gleichnamigen Literaturvorlage von J.R.R. Tolkien erzählt Der Herr der Ringe die Geschichte des jungen Hobbits Frodo aus dem Auenland, der sich mit acht weiteren Gefährten auf den Weg in das dunkle Land Mordor macht, um dort den Herrscherring von Bösewicht Sauron im Schicksalsberg zu zerstören.

Was folgt, ist eine Reise, die uns durch die verschiedenen Landstriche Mittelerdes führt, wo die Gefährten einige unerwartete Herausforderungen bestehen müssen und schließlich sogar getrennt werden. Wir irren mit den Figuren durch die düsterste Höhle und über den höchsten Pass, bis das Ende aller Dinge zum Greifen nah scheint.

Aus der Abenteuerreise wird ein Schlachtenepos mit politischer Dimension, das uns nicht nur die verschiedenen Völker der Fantasiewelt vorstellt, sondern uns auch teilhaben lässt am persönlichen Schicksal der Figuren. Der Kampf zwischen Gut und Böse verwandelt sich in eine komplexe und hochemotionale Angelegenheit.

Bald bei Amazon Prime: Die Herr der Ringe-Trilogie ist von vorne bis hinten ein Fantasy-Meisterwerk

Regisseur Peter Jackson inszenierte die Herr der Ringe-Filme mit einem Detailgrad, der sich vor Tolkiens Beschreibungen in den Romanen nicht verstecken braucht. Es gibt nur wenig Fantasy-Welten, in die man so tief eintauchen kann wie in Mittelerde, das Jackson eindrucksvoll mit der gebündelten Kraft des Kinos zum Leben erweckt.

Was den großen Rewatch-Faktor der Filme besonders auszeichnet, ist der Umstand, dass sie eine abgeschlossene Geschichte zutiefst befriedigend erzählen. Obwohl inzwischen diverse Ableger in Film- und Serienform erschienen sind, steht die Herr der Ringe-Trilogie als Fantasy-Monument für sich, in das man immer wieder schauen kann.

Alle Herr der Ringe-Filme im Überblick:

Egal, ob ihr die einzelnen Filme über mehrere Tage verteilt oder in einem langen Binge-Marathon bündelt: Ab dem 15. Dezember 2025 stehen sie bei Amazon Prime im Abo zur Verfügung und erzählen eine unsterbliche Abenteuergeschichte.