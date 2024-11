Weltsensation bei Bares für Rares: 1-Euro-Fund vom Flohmarkt entpuppt sich als Meisterwerk

Bei so viel Glück kann man schon mal neidisch werden: Diese Verkäuferin bei Bares für Rares bringt ein unscheinbares Objekt mit zur Show, dann erfährt sie die Sensation: Einer der größten Künstler aller Zeiten steckt dahinter.

Auf dem Flohmarkt nach Schätzen zu suchen, kann ganz schön mühsam sein. Wer regelmäßig Trödelmärkte durchforstet, weiß, dass die richtig wertvollen Fundstücke schnell vergriffen sind – während man sich vor billigem Krimskrams kaum retten kann. Manch ein Glückspilz macht aber trotzdem einen Fund, den man nicht so schnell vergisst: So auch eine glückliche Verkäuferin bei Bares für Rares. Ihr Flohmarkt-Kauf entpuppt sich als Meisterwerk.

Glück muss man haben: Ihren Schatz hat sie auf dem Flohmarkt entdeckt

Als Verkäuferin Karin Ruhland am 26.06.2024 bei Bares für Rares ankommt, strahlt sie wie ein Honigkuchenpferd. Man sieht der quirligen Dame an, dass sie auf einen ganz großen Deal hofft. Das gibt sie auch Horst Lichter zu verstehen: "Ich hab euch was Schönes mitgebracht. Ich hoffe, dass er echt ist."

Doch welches Objekt hat die Verkäuferin überhaupt mit in die Show gebracht? Auf den ersten Blick wirkt ihr "Schatz" nämlich gar nicht besonders: Es handelt sich um einen kleinen, unscheinbaren Teller mit einem schlichten Stierkämpfer-Motiv. Den Teller habe sie auf einem Flohmarkt gekauft – für einen unglaublichen Schnäppchenpreis: "Für einen Euro. Ja!"

Echter Picasso bei Bares für Rares: Dieser Flohmarkt-Fund hat sich gelohnt

Expertin Dr. Friederike Werner nimmt den Teller genau unter die Lupe. Für sie ist die Sache glasklar: "Es handelt sich um einen sehr hübschen, kleinen Keramikteller, der entworfen worden ist von Pablo Picasso."

Richtig gehört! Dieses unscheinbare Objekt stammt wirklich vom weltberühmten Künstler Picasso – seine Gemälde sind heute Millionen wert. Deswegen fragt auch Horst Lichter nochmal ganz genau nach: "Ein echter Picasso-Teller?! Kein nachgemachter Picasso?" Die Expertin bekräftigt nochmal, dass es sich um keine Fälschung handelt: "Eine echte Entdeckung, um es mal so ganz vorsichtig zu sagen."

1-Euro-Fund bringt Traumgebote bei Bares für Rares

Die glückliche Finderin des Tellers ist total aufgeregt. Man sieht der Dame an, dass sie vor Emotionen gar nicht weiß, wohin mit sich. Als die Verkäuferin den Schätzpreis erfährt, sprudelt sie über vor Glück: Laut Expertin soll es 3.000 bis 5.000 Euro für den Picasso-Teller geben.

Die Verkäuferin stößt einen Jubelschrei aus und klatscht in die Hände. Dann legt sie eine kleine Tanzeinlage hin und zeigt, dass sie vor Freude einfach nicht stillhalten kann. Kein Wunder: Wann entpuppt sich der 1-Euro-Fund vom Flohmarkt schon als wertvoller Kunstschatz?

Im Händlerraum gibt es ebenfalls Grund zur Freude: Am Ende geht der Teller für 2.100 Euro an Kunstkenner Julian Schmitz-Avila. Die Verkäuferin dürfte sich ohnehin über jeden Preis gefreut haben – ihr Investment von einem Euro hat sie um ein Vielfaches zurückbekommen.

So kannst du Bares für Rares gratis schauen

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.