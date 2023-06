Wenn du Avatar 2 exakt bei Minute 148 stoppst, kommt die ekligste Szene des Films – sie hat eine tiefere Bedeutung

Eine wenige Sekunden lange Szene aus Avatar 2 scheint überhaupt nicht zum Film passen. Wir verraten euch, wie ihr sie findet und was genau hinter ihr steckt.

Avatar 2: The Way of Water ist ein familienfreundlicher Sci-Fi-Blockbuster. Nur so konnte James Camerons Werk über 2 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen und zum dritterfolgreichsten Film der Geschichte werden. Eine Szene in Avatar 2 ist jedoch so brutal, dass sie in den Kinosälen für so manches überraschtes Schnappatmen sorgte.

Seit dem 7. Juni ist Avatar 2 bei Disney+ verfügbar *. Das bedeutet: Ihr könnt euch die Ekel-Szene in Ruhe wieder und wieder anschauen. Wir erklären euch, wo ihr sie findet – und was hinter ihr steckt. Es folgen Spoiler.

Genau hinschauen: in Avatar 2 fliegen Körperteile durch die Luft

20th Century Fox/Disney Der Tulkun in Avatar 2

Um diese Szene geht es: Im Finale des Blockbusters verliert einer der Walfänger seinen Arm beim Kampf gegen einen der Pandora-Wale. Die Szene dauert nur wenige Sekunden. Wenn ihr kurz auf euer Smartphone geschaut habt, habt ihr sie bereits verpasst.

Im Finale des Blockbusters verliert einer der Walfänger seinen Arm beim Kampf gegen einen der Pandora-Wale. Die Szene dauert nur wenige Sekunden. Wenn ihr kurz auf euer Smartphone geschaut habt, habt ihr sie bereits verpasst. Wann kommt die Szene in Avatar 2? Wenn ihr den Film bei Minute 148 anhaltet, könnt genau sehen, wie der amputierte Walfänger-Arm durch die Luft segelt.

Was genau in der Arm-Szene passiert

Im Finale des Blockbusters kämpft das Wasser-Volk Metkayina gegen die fiesen Walfänger. Die Schlacht spaltet sich in mehrere kleinere Kämpfe auf. Einer davon: Tulkun-Jäger gegen Tulkun, so lautet die meeresbiologisch korrekte Bezeichnung für die tätowierten Wal-Wesen.

Unser Protagonist ist der Tulkun Payakan, Seelengefährte von Lo'ak (Britain Dalton). Sein Gegner: Der Jäger Mick Scoresby (Brendan Cowell). Minutenlang baut der Film die Arm-Ab-Szene auf. Mit wuchtigen Kurven und jenem Stahlseil, das eigentlich ihn fixieren sollte, umwickelt Payakan das Jäger-Boot von Mick Scoresby. Payakan taucht schwungvoll ab, weicher Walfänger-Arm gerät zwischen harte Bootswand und unnachgiebiges Walfang-Seil. 30 Tonnen (so viel wiegt ein normaler Buckelwal) drücken gegen den Bizeps von Mick Scoresby und trennen ihn vom Rest des Körpers.

Was die Arm-Szene für den Film bedeutet (ziemlich viel)

Hinter der Arm-Szene steckt unter anderem eine persönliche Rachegeschichte, wie wir in diesem Artikel ausführlicher erklären. Die kurze Fassung: Payakan verlor einen Teil seiner Flosse bei einem Kampf gegen die Jäger. In der Szene oben revanchiert er sich nach dem Auge-um-Auge-Prinzip. Die Arm-Szene verdeutlicht zudem, zu welch komplexen Gefühlen die schlauen Tiere fähig sind – und dass der Krieg Mensch gegen Pandora nicht nur die Na'vi einbezieht, sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt.

Zum Thema:

Wann kommt Avatar 3 von James Cameron?

Avatar 3 erscheint offiziell am 20. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Dabei wird es nicht bleiben. James Cameron plant insgesamt mit einer fünfteiligen Science-Fiction-Reihe rund um Pandora, Sully und die Na'vi.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.