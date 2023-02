"Wenn du James Bond spielst, heiraten wir nicht": Star Wars-Star lehnte 007-Rolle für seine Ehe ab

Star Wars-Star Liam Neeson galt in den 90ern als James Bond-Anwärter. Er musste die Rolle allerdings ablehnen, weil seine Frau ihn sonst nicht heiraten wollte.

Mit der James Bond-Rolle ist es für dutzende Schauspieler aus vielen verschiedenen Gründen nichts geworden. Einige sind zu unbekannt, andere schon zu große Namen. Henry Cavill war erst zu jung und dann zu alt. Und Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung-Star Liam Neeson durfte trotz eindeutigem Angebot in den 90er Jahren einfach nicht. Weil seine Frau sonst die Hochzeit abgeblasen hätte.

Star Wars-Held Liam Neeson entschied sich gegen James Bond für seine Ehe

Die Anekdote erzählte bereits 2021 in der Late Late Show mit James Corden (hier zititert von Cinemablend ). Im Gespräch mit dem Rolling Stone erklärte er noch einmal:

[Bond-Produzentin] Barbara Broccoli rief mich mehrmals an und fragte, ob ich interessiert sei. Ich sagte Ja. Und dann meinte meine liebe Frau [Natasha Richardson] zu mir, gerade als wir Nell in den Bahamas drehen: "Wenn du James Bond spielst, heiraten wir nicht."

Genaue Gründe für die Abneigung seiner Frau nennt Neeson nicht, vermutet aber, der Grund seien die "ganzen schönen Mädchen, die in diversen Ländern [mit James Bond] ins Bett steigen" gewesen. Neeson lehnte die Rolle verständlicherweise ab, erlaubte sich aber mit der Abneigung seiner Frau einige Späße: "Ich stellte mich hinter sie, formte mit den Fingern eine Pistole und summte die James Bond-Melodie. Ich liebte diesen Mist!"

Am Ende bekam Pierce Brosnan die Rolle und verkörperte 007 in immerhin vier Filmen. Neeson, der insbesondere wegen seinem Schindlers Liste-Ruhm für den James Bond-Auftritt in Frage kam, gelangte dank der 96 Hours-Reihe noch zu seinen Action-Ehren.

