"Wenn ich mich zurückgewiesen fühle, wird mein Verlangen nur noch größer": Yellowstone-Star Kevin Costner sagt allen Zweiflern seines Western-Traums den Kampf an

Kevin Costner hat sein eigenes Geld in seinen Western-Traum investiert. Ob er die Horizon-Saga vollenden kann, steht aber auf der Kippe. In Venedig hat sich der Yellowstone-Star jetzt zum Stand von Teil 3 geäußert.

Am vergangenen Wochenende feierte Horizon 2 seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig. Richtig gelesen, kurz nach dem deutschen Kinostart des ersten Films ist Teil 2 schon unterwegs. Die Western-Reihe soll aber aus insgesamt vier Kapiteln bestehen, zumindest wenn es nach Schöpfer und Regisseur Kevin Costner geht. Die Weiterführung der Geschichte steht nach dem enttäuschenden Einspielergebnis des ersten Films auf der Kippe. In Venedig zeigte sich Costner kämpferisch, was die Zukunft seines Großprojekts angeht.

"Ich werde es schaffen": Kevin Costner glaubt an Horizon 3 und 4, aber Zweifel bleiben

Costner stand der Presse in Venedig Rede und Antwort und Fragen nach Horizon 3 waren naheliegend. Teil 1 hat in den USA nur 29 Millionen Dollar eingespielt, daraufhin wurde der US-Kinostart von Horizon 2 erstmal gestrichen. Die Hoffnung soll dabei sein, dass ein größeres Publikum den ersten Teil über VOD-Angebote entdeckt und dann zu einem späteren Zeitpunkt ins Kino strömt.

In Venedig gestand Kevin Costner denn auch:

Ich weiß im Moment nicht, wie ich 'Drei' machen werde. Aber ich werde es schaffen.

Weiter führte der Star aus Yellowstone laut Variety aus:

Manchmal, wenn uns die Dinge nicht leicht fallen, wollen wir uns einfach zurückziehen. Aber es gibt etwas in mir, das meinen Wunsch nur noch verstärkt, wenn etwas nicht funktioniert. Es ist eine Geschichte, es ist ein Stück Unterhaltung, von dem ich glaube, dass es die Zeit überdauern kann. Wenn ich mich zurückgewiesen fühle, wird mein Verlangen nur noch größer, wenn ich meine Augen aus meiner Enttäuschung heraus öffne.

Schaut euch hier den Trailer zu Horizon an:

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Konkretere Informationen zur Finanzierung oder der Weiterführung der Dreharbeiten seines Western-Epos verriet Kevin Costner in Venedig aber nicht.

Horizon 3 soll düsterer werden als die Vorgänger

Horizon 3 soll die Geschichte der Siedler:innen weiterführen, die sich wegen der Versprechungen eines Immobilienspekulanten auf den gefährlichen Weg gen Westen machen. Details zur Handlung verriet Kevin Costner nicht, er versprach aber, Teil 3 werde "niederschmetternd" sein, da man "all diese Menschen kennenlernt, und das Leben holt sie immer wieder ein, und das sieht man dann".

Bislang ist also nur sicher: Horizon 2 ist fertig und startet am 7. November in den deutschen Kinos. Der Dreh für Teil 3 wurde im Mai aufgenommen, aber dann pausiert, da die Finanzierung nicht steht. Alles weitere ist derzeit offen.