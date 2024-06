"Wenn ich sterbe, dann besser live im TV": Emilia Clarke dachte, sie wird nach Krankheit bei Game of Thrones gefeuert

Während ihrer Zeit bei Game of Thrones litt Emilia Clarke an zwei gefährlichen Aneurysmen. Nach ihrer ersten Hirn-OP hatte sie Angst, nicht mehr zur Fantasy-Serie zurückzukehren.

Für Emilia Clarke bedeutete ihre Rolle der Daenery Targaryen in Game of Thrones den absoluten Durchbruch. Der Dreh der Fantasy-Serie gestaltete sich für die Schauspielerin jedoch nicht nur rosig. So erzählte sie bereits häufiger von schwierigen Bedingungen am Set. Wie sie nun in einem Interview verriet, machte ihr eine Sache jedoch ganz besonders zu schaffen: ihre Gesundheit.

Emilia Clarke erlitt vor Game of Thrones Staffel 2 ein gefährliches Aneurysma

Im Gespräch mit Big Issue sprach die Khaleesi-Darstellerin ausführlich über ihr Hirnaneurysma, das sie 2011 erleiden musste. Emilia Clarke hatte zu diesem Zeitpunkt gerade die erste Staffel von Game of Thrones abgedreht und wartete darauf, für Staffel 2 zur Fantasy-Serie zurückzukehren. Die Rückkehr war durch ihre Gesundheit jedoch mit Ängsten verbunden:

Wenn man eine Hirnverletzung hat, dann verändert das die Art, wie man sich selbst wahrnimmt um so ein dramatisches Level, alle Unsicherheiten, die man an einem Arbeitsplatz hat, vervierfachen sich über Nacht. Die erste Angst, die ich hatte, war: 'Oh mein Gott, werde ich gefeuert? Werden sie mich feuern, weil sie denken, ich könnte den Job nicht mehr ausführen?'

Gleichzeitig machte sich Clarke Sorgen darum, dass ihr das Schicksal am Set noch einmal wiederfahren könnte. Dabei tröstete sie sich mit einem Gedanken: "Tja, wenn ich sterbe, dann besser live im TV."

Emilia Clarke blieb Daenerys Targaryen bis zum Game of Thrones-Finale

Tatsächlich erlitt die Schauspielerin 2013 ein weiteres Aneurysma, auf das eine zweite gefährliche Operation folgte. Auch wenn Clarke bleibende Schäden davontrug, gefährdete es ihre Rolle in der Hit-Serie schließlich nicht. Clarke war bis zur allerletzten Game of Thrones-Folge als Daenerys Targaryen zu sehen. Ihr könnt alle 8 Staffeln von Game of Thrones bei WOW im Abo streamen.

