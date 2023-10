“Wenn sie unterschrieben hat, schmeißen wir es in den Müll”: Halle Berry sollte mit Fake-Drehbuch in Superhelden-Film gelockt werden (und die Story klingt richtig gut)

Halle Berry hatte eigentlich keine Lust auf X-Men 3. Wie jetzt bekannt wurde, lockten die Verantwortlichen den Star angeblich mit einem falschen Drehbuch-Entwurf in den Film.

Vor 17 Jahren stand Bond-Star Halle Berry kurz vor ihrem dritten großen Marvel-Film. In der ersten X-Men-Trilogie spielte sie die Superheldin Storm – eine Mutantin, die Wetter-Extreme heraufbeschwören kann. Aber scheinbar befürchteten die Produzenten, dass der Superstar nicht für das Finale zurückkehren könnte. Durchaus zu Recht: Berry war von der Entwicklung ihrer Figur enttäuscht und wünschte sich mehr Screentime.

Wie konnte die Schauspielerin doch noch von einer Rückkehr überzeugt werden? Regisseur Matthew Vaughn (Kick-Ass) beobachtete nach eigener Aussage eine niederträchtige Szene.

Fake-Drehbuch für X-Men 3: Mit diesem fiesen Trick wollten die Macher Halle Berry in den Film locken

Matthew Vaughn war als Regisseur für X-Men: Der letzte Widerstand im Gespräch. Bei der New York City Comic-Con beschrieb er vor kurzem, warum er den Job hinwarf.

Einer der Hauptgründe, warum ich X-Men 3 verließ, und das ist eine wahre Geschichte: Ich ging in das Büro eines Produzenten und sah ein X-Men 3-Drehbuch.

Es ist viel dicker. Ich fragte, 'Was ist das für ein Entwurf?'. Sie sgten, 'Scher dich nicht darum.' Also schnappte ich es mir und schlug es auf und da stand: 'Afrika. Kinder sterben wegen Wassermangel, und Storm erschafft ein Gewitter, um all diese Kinder zu retten.'

Das klingt eigentlich sehr interessant und nach einem guten Weg, um auf ein schwerwiegendes Problem zu verweisen. So sah das auch Vaughn. "Ich hielt das für eine ziemlich coole Idee. Ich fragte, 'Was ist das?' Sie sagten, 'Das ist das Halle-Berry-Skript, denn sie hat noch nicht unterschrieben. Das ist ihre Wunschvorstellung. Und wenn sie unterschrieben hat, schmeißen wir es in den Müll.'"

Warner Halle Berry in Catwoman

Das war zu viel für den Regisseur: "Ich dachte, 'Wenn ihr sowas mit einer Oscar-Gewinnerin macht [...], bin ich raus."

Spielte Halle Berry in X-Men 3 mit? Was passierte mit den Szenen?

Letztlich führte nicht Matthew Vaughn bei X-Men 3-Regie, sondern Brett Ratner. Und Halle Berry kehrte tatsächlich für X-Men 3 zurück. Ob ihr das Fake-Drehbuch jemals vorgelegt wurde, ist unbekannt. Aber ihre Rolle in dem Blockbuster ist etwas größer als in den beiden Teilen zuvor. Die beschriebenen Szenen schafften es natürlich nicht in den finalen Film.

