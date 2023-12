Wetten Dass-Nachfolge: 3 Stars, die Gottschalk ersetzen können, und einer, der es auf keinen Fall werden darf

Wer soll nach Thomas Gottschalk Wetten, dass..? moderieren? Wenn das ZDF die Show fortführt, haben wir drei absolute Favoriten – und ein Horror-Szenario.

Ende November verabschiedete sich Thomas Gottschalk wohl endgültig von "seinem" Wetten, dass..? Als Moderator hatte er den deutschen Show-Giganten 30 Jahre mit kurzen Unterbrechungen geführt. Ob der Samstagabend-Gigant ohne Gottschalk zurückkehrt, will das ZDF "zu gegebener Zeit" entscheiden.

Wenn ja, würde das bedeuten: Ein neuer Moderator oder eine neue Moderatorin muss her. Aber wer? Wie leicht sich ein Nachfolger an dieser Herausforderung verheben kann, zeigte Markus Lanz zwischen 2012 und 2014. Dem Moderator, der andere Stärken hat, fehlte es an Lockerheit, Charme und Humor. Sein erster Eröffnungsmonolog ist legendär – legendär unangenehm .

3 Moderator:innen, die Thomas Gottschalk beerben können

Was braucht Thomas Gottschalks Nachfolger:in? Markus Lanz war das Gegenteil von Thomas Gottschalk und damit nicht für die Show geeignet. Einen Gottschalk-Klon suchen wir aber auch nicht. Die Kandidat:innen müssen der Show ihren eigenen Stempel aufdrücken können. Dafür benötigen sie Erfahrung, Format und Persönlichkeit. Gleichzeitig sollten sie modern sein und viele Zielgruppen auf sich vereinen – die Eierlegende Wollmilchmoderatorensau.

Legen wir diese Filter auf das deutsche TV-Feld an, wird die Auswahl ganz schön dünn. Dennoch haben wir 3 Favoriten gefunden, denen wir die schwere Aufgabe zutrauen. Wenn ihr direkt wissen wollt, wen wir als komplett ungeeignet betrachten, dann scrollt runter.

Wetten-Dass-Kandidatin 1: Barbara Schöneberger – die naheliegende Wahl

RTL / Stefan Gregorowius Barbara Schöneberger in Denn sie wissen nicht, was passiert

Referenzen: Denn sie wissen nicht, was passiert, Verstehen Sie Spaß?, das ESC-Rahmenprogramm

Stärken: Barbara Schöneberger ist neben Thomas Gottschalk wohl die profilierteste Moderatorin des Landes. Nicht ohne Grund fällt einem bei Nachfolgefragen jedweder Art erstmal ihr Name ein. Schöneberger verfügt über ein dickes Fell und kann selber gut austeilen. Ihre Unverfrorenheit gepaart mit Selbstironie erinnert bisweilen an einen jungen Gottschalk. Dennoch wäre Wetten, dass..? unter ihrer Betreuung anders: schneller und frecher. Auf dem Sofa dürfte sich niemand sicher fühlen, und nicht nur die Knie weiblicher Gäste. Auf die gewohnten Gottschalk-Shit-Storms müssten wir mit Barbara Schöneberger wohl aber auch nicht verzichten .

Wetten-Dass-Potential: 80 Prozent

Wetten-Dass-Kandidat 2: Joko Winterscheidt – ja, ohne Klaas!

Pro8 Joko Winterscheidt

Referenzen: Circus Halligalli, Wer stiehlt mir die Show?, Joko & Klaas gegen ProSieben

Stärken: Joko UND Klaas füllen gemeinsam sämtliche Listen zur Gottschalk-Nachfolge, dabei zeigt das ehemals unzertrennliche Duo, dass es getrennt für die Fernsehlandschaft viel wertvoller ist. Winterscheidt moderiert mit Wer stiehlt mir die Show? das derzeit dynamischste Format im deutschen TV: In jeder Ausgabe kämpft Winterscheidt um die Moderation der nächsten Folge. Das originelle Konzept und die Kategorien sind wichtig fürs Gelingen der Show. Sie lebt aber von der ausgelassenen Wohlfühlatmosphäre – und die gibt ihr Hauptmoderator vor.

Winterscheidt schafft es, eine riesige Studio-Halle in einen Safe-Space zu verwandeln: Für die Promi-Gäste, die viel zu verlieren haben. Für die Normalo-Gäste, für die das alles neu ist. Und für das Publikum daheim, auf das die gelöste Atmosphäre überschwappt. Man stelle sich nur Wetten, dass..? mit diesen Vibes vor ...

Wetten-Dass-Potential: 85 Prozent

Wetten-Dass-Kandidatin 3: Anke Engelke – das Traum-Szenario

RTL Anke Engelke bei Wer wird Millionär?

Referenzen: Eurovision Song Contest 2011, Wer stiehlt mir die Show?

Stärken: Anke Engelke ist eher Teilzeitmoderatorin, aber sobald sie eine Bühne betritt, reißt sie sie an sich. Das war so bei der Moderation des ESC 2011 (mit Stefan Raab und Judith Rakers), über die viele noch heute schwärmen. Und das wiederholte sich letztes Jahr bei Wer stiehlt mir die Show?. Engelke nahm Winterscheidt eine Ausgabe ab – und begeisterte prompt das Publikum .

Kaum eine deutsche TV- und Filmpersönlichkeit vereint Souveränität, Schnelligkeit, Charisma, Komik und Star-Power derart energetisch wie Anke Engelke. Ihre Verpflichtung für die noch immer größte Show-Bühne, die Deutschland zu bieten hat, wäre ein Coup. Die Frage ist nur: Würde sich Engelke so ein Show-Erbe nach der fehlgeschlagenen Übernahme von Harald Schmidts Late-Night-Show nochmal antun? Vielleicht macht sie es nur einmal: aber das wäre dann die beste Wetten-Dass-Ausgabe aller Zeiten.

Wetten-Dass-Potential: 90 Prozent

Absolut kein Wetten-Dass-Kandidat: Florian Silbereisen – das Horror-Szenario

ARD Florian Silbereisen

Florian Silbereisen hat in der Schlagerwelt sicher seine Fans und seine Daseinsberechtigung. Wer ihn allerdings als Gottschalk-Nachfolger in Stellung bringt oder auch nur in Kandidaten-Listen aufnimmt , dem liegt nicht viel am Fortbestehen des Show-Dinos. Silbereisen als Moderator wäre gleichbedeutend mit einer Abwicklung des Formats. Sein pastoraler Stil mag zum Schlager-Boom passen. Aber selbst diesem Show-Genre verleiht er weder Fluss noch Form, geschweige denn Schwung. Im Moderator-Spektrum ist Silbereisen bestenfalls ein Verwalter von Inhalten. Doch Showmaster müssen sich hin und wieder trauen, Reize zu setzen. Dass er dazu in der Lage ist, das hat Silbereisen auch bei seinen Ausflügen ins Privatfernsehen nicht beweisen können.

Er wäre Markus Lanz hoch 10: noch verstockter, noch schwiegersohniger. Und der Einfluss von Florian Silbereisen auf die öffentlich-rechtliche TV-Landschaft ist schon groß genug . Dann doch lieber Giovanni Zarella.



Wetten-Dass-Potential: 0 Prozent

Wie realistisch unsere Vorauswahl ist, wird sich zeigen. Noch muss das ZDF bestätigen, überhaupt mit der Show weiterzumachen. Und der Sender wird aus dem Markus-Lanz-Fehlschlag gelernt haben und seine Entscheidung gut überdenken – zumindest hoffen wir das.