Wie die Herr der Ringe-Trilogie: Kommende Tom Cruise-Action ist größenwahnsinnig eskaliert

Hier kommt ein unerwarteter Vergleich: Für die Top Gun-Fortsetzung mit Tom Cruise wurden genauso viele Stunden Material gefilmt wie für die gesamte Herr der Ringe-Trilogie.

Falls noch irgendjemand nach den adrenalingeladenen Trailern zweifelt, dass Top Gun 2: Maverick ein Film der Superlativen ist, hat Regisseur Joseph Kosinski eine beeindruckende Zahl parat, die die Action-Fortsetzung ins Verhältnis mit den Herr der Ringe-Filmen setzt. Konkret geht es um die Menge auf aufgenommenem Filmmaterial.



Gegenüber Empire verrät Kosinski, dass für Top Gun 2: Maverick rund 800 Stunden Filmmaterial existieren. Das entspricht der Zahl, auf die auch Peter Jackson bei seiner Herr der Ringe-Trilogie erreicht hat – und dabei sind stets über 180-minütige Filme herausgekommen, ganz zu schweigen von den Extended Editions.

Das Material von drei Herr der Ringe-Filmen entspricht einer Top Gun-Fortsetzung mit Tom Cruise

Bei Top Gun 2: Maverick konnte jedoch nur ein Bruchteil des aufgenommenen Materials verwendet werden, wie Kosinski erläutert.

An einem 12- oder 14-Stunden-Tag erhält man vielleicht 30 Sekunden gutes Filmmaterial. Wir haben uns das mühselig erarbeitet. Es hat sehr lange gedauert, bis wir alles im Kasten hatten. Monatelange Luftaufnahmen. Wir haben so viel Material gedreht wie die drei Herr der Ringe-Filme zusammen. Ich glaube, es waren 800 Stunden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Top Gun 2 schauen:

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Darüber hinaus gab es einige Herausforderungen beim Dreh selbst. Da viele Szenen in den Cockpits der Kampfjets spielen, mussten die Schauspielenden selbst die Kamera bedienen. Hauptdarsteller Tom Cruise gibt Einblick in den Prozess.

Wir mussten den Schauspielenden Licht, Kinematographie und Schnitt beibringen. Ich habe ihnen beigebracht, wie man die Kameras ein- und ausschaltet und was man über Kameraeinstellungen und Objektive wissen muss.

Dazu kommt der Zeitfaktor. Nicht nur ist es extrem umständlich mit fliegenden Kampfjets zu drehen. Es kostet der Produktion auch jede Menge Zeit und Geld.

Wir hatten nicht unbegrenzt Zeit in dieses Jets. Wenn wir sie 20 bis 30 Minuten lang in der Luft hatten, musste ich sichergehen, dass wir alles bekamen, was wir brauchten.

Wann startet Top Gun 2: Maverick in den Kinos?

Am 26. Mai 2022 werden wir herausfinden, was wirklich hinter den Superlativen und Herr der Ringe-Vergleichen steckt, die im Zuge des Marketings von Top Gun 2: Maverick aufgeführt werden. Dann startet die Action-Fortsetzung in den deutschen Kinos.

Glaubt ihr, der Aufwand für Top Gun 2: Maverick hat sich rentiert?