"Wie eine Krankheit": Zwei absolute Star Trek-Legenden streiten nach 60 Jahren noch immer

William Shatner und George Takei sind die einzigen Hauptdarsteller der originalen Star Trek-Serie, die noch am Leben sind: Doch ausgerechnet diese beiden verbindet eine jahrzehntelange Fehde.

Wir kennen sie in ihren legendären Rollen als Captain James T. Kirk und Lieutenant Sulu: William Shatner und George Takei. In allen drei Staffeln Raumschiff Enterprise sowie sechs Kinofilmen waren die beiden Teil der Originalbesetzung von Star Trek und saßen als Kapitän und Steuermann auf der ikonischen Brücke der USS Enterprise.

Sechzig Jahre nach ihrem Debüt sehen die Dinge allerdings alles andere als rosig aus. Während sich Kolleginnen bis heute mit den Star Trek-Produzenten streiten, führen Shatner und Takei ihre ganz eigene Feindschaft. Wir erzählen euch die 60 Jahre andauernde Geschichte von öffentlichen Anfeindungen und verpassten Hochzeitseinladungen.

Star Trek-Star George Takei eröffnete den Streit mit Shatner in seiner Biographie

Laut Newsweek war es George Takei, der 1994 in seiner Biographie To the Stars den Aufschlag machte. Er beschuldigte Shatner, ihn schon am Set der Serie ignoriert zu haben. Später soll Shatner dann sogar das Skript des Films Star Trek V - Am Rande des Universums angepasst haben, um zu verhindern, dass Takei als Sulu das Kommando über die USS Enterprise bekam. Shatner beschäftigen derweil bis heute ganz andere Probleme im 5. Star Trek-Film.

Als George Takei 2008 heiratete, beschwerte sich William Shatner dann darüber, nicht eingeladen worden zu sein. Ihre gemeinsamen Kolleg:innen Walter Koenig (Chekov) und Nichelle Nichols (Uhura) waren Uproxx zufolge hingegen Takeis Trauzeug:innen. Takei weist diese Vorwürfe zurück und behauptet, er hätte Shatner eingeladen, aber nie eine Antwort erhalten.

Shatner unterstellt seinem Star Trek-Kollegen Takei eine Psychose

William Shatner führt Takeis Abneigung in seiner eigenen Biographie Shatner Rules 2011 darauf zurück, dass der Schauspieler nicht die “zweite Geige” spielen wollte. Er erinnert sich nicht daran, was der Auslöser der Fehde war, findet aber deutliche Worte für das Verhalten seines ehemaligen Kollegens:

Es ist wie eine Krankheit. Es ist so offensichtlich, dass es sich um eine Psychose handelt. Ich weiß nicht, was sein ursprüngliches Problem mit mir war. Ich habe keine Ahnung.

Von Altersmilde fehlte auch in den letzten Jahren jede Spur. Die Lage spitzte sich sogar noch weiter zu: Erst kürzlich kam es zu einer weiteren öffentlichen Konfrontation, als William Shatner ins All reiste.

Mehr über Star Trek:

“Ein Meerschweinchen”: So machte sich Takei über Shatners Reise ins All lustig

Vor vier Jahren reiste William Shatner mit SpaceX ins All und machte damit unter anderem bei Variety Schlagzeilen. Als ältester Mensch im Weltraum hat er einen beeindruckenden Rekord gesetzt, doch George Takei machte sich in einem Interview über seine Unternehmung bloß lustig.

Er geht kühn dorthin, wo andere schon waren. Er ist ein Meerschweinchen.

Shatner reagierte überraschend entspannt auf den Angriff und verwies darauf, dass Takei ihn bloß angreife, weil es seine einzige Chance sei, weitere Schlagzeilen zu landen. Egal, wer von beiden nun im Recht ist – auf eine glückliche Wiedervereinigung werden Fans wohl vergebens warten.