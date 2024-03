"Ich habe furchtbar versagt": William Shatner enthüllt, was er am meisten bei Star Trek bereut

Kirk-Darsteller William Shatner ist für viele Star Trek-Fans der größte Held der Galaxie. Doch auch für ihn gibt es einen Teil seiner Trek-Karriere, den er als gescheitert betrachtet.

William Shatner kann auf vieles stolz sein. Klar, ist er manchmal unnötig grantig in den sozialen Medien unterwegs, und über seine markante Musikkarriere lässt sich sicherlich streiten. Doch als Raumschiff Enterprise-Original-Captain macht ihm so leicht niemand etwas vor und 2021 wurde er mit sage und schreibe 90 Jahren zur ältesten Person, die jemals in den (realen) Weltraum geflogen ist.

Im Star Trek-Franchise liegt aber auch die größte Karriere-Enttäuschung des kanadischen Schauspielers begraben: Seine Regie- und Drehbuch-Arbeit am Kinofilm Star Trek V - Am Rande des Universums, der auch von der Moviepilot-Community am schlechtesten bewertet wird (mit 5,8 von 10 Punkten derzeit).



Im Interview mit dem Hollywood Reporter teilte Shatner die schmerzhafte Erinnerung an das Projekt und erklärt, was aus seiner Sicht falsch gelaufen ist:



Mein Konzept war: 'Star Trek macht sich auf die Suche nach Gott' und das Management sagte: 'Na, wer ist denn Gott? Wir vergraulen die Nichtgläubigen, also nein, wir können nichts mit Gott machen.' Dann meinte jemand: 'Was wäre mit einem Alien, das sich für Gott hält?' Danach war es meine Unfähigkeit, mit dem Management und dem Budget umzugehen.

Weiter gesteht er:

Ich habe versagt. Ich habe furchtbar versagt, so wie ich das sehe. [...] Ich bereue, emotional nicht mit einem großen Film fertiggeworden zu sein. Und durch meine Machtlosigkeit wurde das Machtvakuum von Leuten gefüllt, die keine Entscheidungen getroffen haben, die ich gefällt hätte.

Star Trek 5: Wirklich so schlimm, wie alle sagen?

In Shatners Star Trek-Film wird die Crew der Enterprise von Sybok (Laurence Luckinbill), dem vulkanischen Halbbruder von Spock (Leonard Nimoy), entführt. Sein Ziel ist es, die große Barriere im Zentrum der Galaxie zu überwinden, um Gott im mutmaßlichen Paradies anzutreffen. So weit, so gut. Nur wird Kirk auf dem mystischen Planeten angekommen stutzig, als das Wesen offenbart, mit der USS Enterprise ausbrechen zu wollen, und fragt die viel zitierte (und absolut berechtigte) Frage: "Wozu braucht Gott ein Raumschiff?"

Die vielleicht erinnerungswürdigsten Szenen haben allerdings überhaupt nichts mit Science-Fiction und Space-Göttern zu tun. Das Highlight für viele Fans sind die Landurlaub-Szenen mit Kirk, Spock und Pille (DeForest Kelley), bei denen das legendäre Trio im Yosemite-Park campt und am Lagerfeuer Row, Row, Row Your Boat singt. Auch, wenn der Text Unfug ist, wie Spock meint.

Das Erbe des Sci-Fi-Flops lebt trotz allem weiter

Mit nur 70 Millionen US-Dollar Kinokassenumsatz international blieb Star Trek 5 auch finanziell hinter den Erwartungen zurück. Das hält die Kreativen der aktuellen Serie Star Trek: Strange New Worlds aber nicht davon ab, Aspekte des Films aufzugreifen. Speziell geht es um Sybok, der in der Episode Die heitere Sturmböe (1x07) als zukünftiger Gegenspieler angeteast wurde. Wer der aktuelle Darsteller ist, den wir nur kurz von hinten sehen konnten, wurde noch nicht enthüllt.

Wie alle Star Trek-Serien kann man auch Strange New Worlds sowie den Film Star Trek 5 bei Paramount+ im Stream finden. Sogar ganz ohne Raumschiff.