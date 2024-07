"Wie man hört, war er schrecklich": Michael Caine lästert heute noch über den Film, wegen dem er seinen Oscar-Gewinn verpasste

Zu seinem ersten Oscar-Gewinn war Schauspiellegende Michael Caine nicht da. Zu diesem Zeitpunkt drehte er nämlich einen schrecklichen Filmflop, den er bis heute nicht schauen will.

Insgesamt zwei Oscars hat Michael Caine gewonnen und mehr als 70 Jahre stand der Schauspieler vor der Kamera, bevor er letztes Jahr in Rente ging. Mit über 90 Jahren sei es dem Briten gegönnt, seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen. Einen ganz bestimmten Film wird er sich auch in seiner neu gewonnenen Freizeit nicht ansehen.

Der weiße Hai 4 war Michael Caines schlechtester Film – und er verpasste die Oscar-Annahme

Als Der weiße Hai 4 gedreht wurde, hatte Michael Caine bereits drei Oscar-Nominierungen in der Tasche. Die Hai-Fortsetzung dagegen war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nicht einmal als kultigen Trash-Film kann man das Werk bezeichnen. Die Bewertung auf der Kritiken-Plattform RottenTomatoes von gerade mal 2 Prozent spricht Bände. Wieso also sollte ein Schauspieler wie Michael Caine in einem solchen Film mitspielen?

Universal Der Weiße Hai 4

Die Antwort darauf gab er in einem Interview mit der Denver Post . Darin erklärte er, dass er nur eine kleine Rolle in dem Film übernahm, dafür aber jede Menge Vorteile auskosten konnte. Nicht zuletzt eine Unsumme Geld und ein Urlaub brachten ihn dazu, die Rolle anzunehmen:

Es war nur eine 10-minütige Rolle. Es waren nur 10 Tage Arbeit. In Nassau. Auf den Bahamas. Und sie wollten mir eine Million Dollar für 10 Tage zahlen.

Caine nutzte diese kleine Rolle, um seine Familie mitzunehmen und machte aus dem Aufenthalt einen Urlaub. Darüber hinaus konnte er mit dem Geld sein Haus finanzieren, das er während dieser Zeit baute. Laut Screenrant überstiegen die Kosten des Baus die Erwartungen und so kam das Projekt wie gerufen. Deshalb bereut er rein gar nichts:

Ich habe den Film nie gesehen, aber nach allem, was man hört, war er schrecklich. Aber ich habe das Haus gesehen, das er gebaut hat, und es ist großartig.

Schaden hat der Film dennoch angerichtet. Denn obwohl Caine nur eine kleine Rolle darin spielt, wird ausgerechnet ihm oft vorgeworfen, wie schlecht der Film sei. Außerdem konnte er aufgrund des Drehs nicht an der Oscar-Verleihung 1987 teilnehmen – bei der er seinen ersten Oscar als Nebendarsteller für Hannah und ihre Schwestern gewann.