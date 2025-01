"Wie sich das Blatt wenden kann": Sam macht sich bei Dschungelcamp-Fans beliebt - eine andere Kandidatin fällt unten durch

Sam Dylan war in den ersten Folgen der neuen Staffel des Dschungelcamps wohl die Hassfigur der Fans. Doch in der letzten Folge scheint sich der Reality-Star rehabilitiert zu haben - im Gegensatz zu einer anderen Kandidatin.

Nachdem Sam Dylan vor allem in den ersten Dschungelprüfungen bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! keinen einzigen Stern ins Dschungelcamp brachte, sorgte er für Spannungen bei seinen Kolleg:innen. Auch bei den Fans machte er sich durch seine uneinsichtige Art unbeliebt. Doch an Tag 7 kommt endlich die Wende für den quirligen Reality-Star - und auch die Fans sind begeistert.



Superstar Sam: Beide Kandidat:innen ergattern eine Menge Sterne

Sam konnte sich bereits in den letzten Prüfungen rehabilitieren, in denen er insgesamt 11 Sterne für die Gruppe holte. Doch in der Dschungelprüfung am siebten Tag musste er zusammen mit Edith Stehfest antreten. Hier wurde Sam wieder seinen größten Ängsten ausgesetzt: Zusammen mit Insekten auf engstem Raum.

Doch mit viel Teamgeist schafften es die beiden, sage und schreibe 10 von 12 Sternen zu ergattern. Darüber freute sich das ganze Camp und besonders stolz waren die Promis auf Sam, der bei der Prüfung über sich hinausgewachsen war. Nur Edith sprach ihm sein Können ab und meinte, er hätte die Prüfung nur wegen ihr bestanden.



"Ist Edith anstrengend": Fans echauffieren sich über Dschungel-Star - und loben Sam in den Himmel

Edith Stehfest zeigte sich am siebten Tag nicht von ihrer besten Seite. Zuerst stritt sie sich zum zweiten Mal mit ihren Kochkolleginnen und wollte ihnen vorschreiben, wie man Fleisch richtig zubereitet. Als es dann zur Dschungelprüfung ging, strapazierte sie die Geduld von Sam, der sich eigentlich nur auf die bevorstehende Herausforderung vorbereiten wollte. Sie setzte ihm eine Moralpredigt vor:



Es ist Basic für jeden Menschen sich respektvoll gegenüberzutreten, zu sehen was für ein Mensch er eben ist oder es zu versuchen.



Das kam nicht nur bei Sam, sondern auch bei vielen Fans zu Hause vor den Bildschirmen nicht gut an. "Oh man ist Edith anstrengend", schreibt eine Person auf Instagram. Ein anderer Instagram-User wünscht sich Edith schon jetzt raus: "Wie viele Tage noch bis wir Edith rauswählen können?" Dabei sympathisieren viele auch mit Sam, der sich in der Konfrontation mit Edith schon Lily zurück wünscht. So zeigt eine Person auf X:

Vor allem sind viele Fans stolz auf Sams Leistung und auch überrascht, dass sich die Sympathien auf den Reality-Star verlagern. So auch dieser X-User:

Auch in den sozialen Medien wünschten sich viele Fans für Sam eine Pause von den Dschungelprüfungen. Doch daraus wurde leider nichts und beim nächsten Mal muss der Reality-Star wieder antreten.



Wo ihr das Dschungelcamp verfolgen könnt

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! wird täglich um 20.15 Uhr live auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung kann live auf RTL+ gestreamt werden, alle Folgen stehen anschließend zum Abruf bereit.