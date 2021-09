Will Smith enthüllt seinen Nachfolger in der neuen Prinz von Bel Air-Serie: Das Video dazu versüßt euch den Tag

Der Nachfolger von Will Smith in der düsteren Prinz von Bel-Air-Neuauflage steht fest. Schaut das Video mit der Enthüllung, das genauso sympathisch wie die Kult-Sitcom ist.

Über 25 Jahre nach dem Ende von Der Prinz von Bel-Air kehrt die Sitcom 2022 als Reboot zurück. Die Neuauflage soll sich aber deutlich vom witzigen Ton des Kult-Originals unterscheiden und ernste, dramatischere Facetten der Geschichte beleuchten.

Jetzt steht fest, wer die Hauptrolle in Bel-Air übernimmt und damit der Nachfolger von Will Smith wird. Das Video dazu, in dem der Star den Newcomer überrascht, versprüht direkt viel Charme und Leidenschaft.

Der neue Prinz von Bel-Air-Star ist noch ein unbekannter Nachwuchsdarsteller

Wie Deadline berichtet, heißt der Hauptdarsteller des Prinz von Bel-Air-Reboots Jabari Banks und für ihn wird es die erste Rolle in einer Serie sein. Banks stammt genauso wie Smith aus West Philadelphia und ist auch noch als Songwriter, Sänger, Rapper und Basketball-Spieler tätig. Anscheinend erwartet uns hier ein ähnliches Multitalent wie damals der junge Will Smith!

Mit einem sehr charismatischen Video, das an die Energie der Kult-Sitcom erinnert, könnt ihr euch schon mal einen ersten Eindruck von Jabari Banks verschaffen. Darin teilt Smith dem Jungstar die tolle Nachricht von dessen Besetzung in Bel-Air selbst mit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Comedy-Feuerwerk solltet ihr bei der Neuauflage von Der Prinz von Bel-Air aber nicht erwarten. Auch wenn die Serie ähnlich cool aufgezogen wird und sich vor dem Original mit Anspielungen verbeugen soll, wurde Bel-Air mehr als ernsthafte Auseinandersetzung mit der Situation beschrieben, in der ein ärmlicher Junge von der Straße in eine reiche Familie kommt.

Schaut den ersten Konzept-Trailer zur neuen Prinz von Bel-Air-Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den USA soll die erste von zwei bestellten Staffeln Bel-Air 2022 bei dem NBC-Streamingdienst Peacock starten. In Deutschland könnte das Reboot dann zu Sky kommen, da hier in Deutschland die Rechte an Peacock-Produktionen liegen. Ob Will Smith als Produzent auch in der Neuauflage auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was haltet ihr von Will Smiths Nachfolger für die Prinz von Bel-Air-Neuauflage?