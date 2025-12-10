Will Smith ist nach 26 Jahren wieder in eine seiner berühmtesten Rollen geschlüpft – viel zu viele haben es verpasst

Eine Rolle in den 1990ern machte Will Smith als Schauspieler berühmt. Jetzt hat er sie nach 26 Jahren erneut gespielt. Und kaum jemand hat es mitbekommen.

Will Smith gibt seinem jüngeren Ich Tipps im Der Prinz von Bel-Air-Remake

Will Smith gilt als einer der bekanntesten Stars der Welt. Jahrzehntelang war er in den hochkarätigsten Rollen Hollywoods zu sehen – etwa als Man in Black, den er offenbar bald wieder spielen wird . Doch noch vor seiner MIB-Zeit schaffte er den Durchbruch als Schauspieler mit der Serie Der Prinz von Bel-Air . Und zu seiner dortigen Rolle Will

Bel-Air besitzt dieselbe Rahmenhandlung wie das große Vorbild: Will (Jabari Banks) muss seine Heimat Philadelphia wegen Problemen mit Gangstern verlassen und wird von der Familie seines Onkels Phil (Adrian Holmes) im ultrareichen Stadtviertel Bel Air in Los Angeles aufgenommen. Anders als die Vorlage besitzt das Remake aber einen ernsten Ton, der offen Klassenprobleme und Rassismus anspricht.

Nach vier Staffeln lief am 8. Dezember jetzt das Finale der Serie auf dem US-Streamingdienst Peacock. Und siehe da: Will Smith höchstselbst kehrte ganz am Ende zurück. Er tritt an sein jüngeres Ich heran, dass bald nach Philadelphia zurückkehren wird, um zu studieren. Und gibt ihm einige Weisheiten mit auf den Weg, während beide auf Los Angeles herabblicken.

Schaut hier die finale Bel-Air-Szene mit Will Smith auf Englisch:

"Mach dir keine Sorgen darüber, nicht alle Antworten parat zu haben", erklärt er ihm etwa. "Niemand hat die. Nicht mal die, die es behaupten. [...] Du wirst Mist bauen und Dummheiten begehen. Aber du bist ein Mensch. Du wirst dazulernen und wachsen."

Im Gespräch mit Deadline erklärte Showrunnerin Carla Banks Waddles, das Smiths Cameo bereits lange geplant war, aber bis zur letzten Sekunde auf wackeligen Füßen stand – aufgrund des vollen Terminkalenders des Stars. Schließlich klappte es aber doch. Zu seiner mehrdeutigen Rolle enthüllte sie:

[Wer Smiths Figur ist], überlassen wir der Interpretation und Vorstellungskraft. War da wirklich jemand? Ist es der Weihnachtsmann? Wir wissen es nicht. Mir gefällt, dass es offen bleibt.

Leider werden die wenigsten deutschen Fans Smiths Auftritt mitbekommen haben: Zwar gibt es die Serie hierzulande bei Joyn zu streamen, dort sind aber bisher nur die ersten beiden Staffeln verfügbar. Alternativ gibt es alle Staffeln als Kaufversion bei Amazon.

Wann genau Bel-Air Staffel 3 und 4 bei Joyn erscheinen sollen, steht bisher noch nicht fest.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

