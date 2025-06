Will Smith lehnte einen der besten Sci-Fi-Blockbuster des 21. Jahrhunderts ab: "Habe ihn nicht verstanden"

In einem anderen Universum ist Will Smith der Star von zwei der besten Science-Fiction-Filme überhaupt. In unserer Realität konnten ihn die Pitches zu den Projekten jedoch nicht überzeugen.

Wenn man Will Smith nach den Casting-Entscheidungen fragt, die er im Lauf seiner über drei Dekaden umspannenden Karriere am meisten bereut hat, dürfte als Erstes Matrix fallen. Smith war damals die erste Wahl der Wachowskis für die Hauptrolle. Schlussendlich lehnte der Schauspieler ab und spielte stattdessen im Mega-Flop Wild Wild West mit.

Matrix ist jedoch nicht das einzige Sci-Fi-Meisterwerk, das sich Smith durch die Lappen hat gehen lassen. In einem neuen Interview enthüllt er, dass er damals auch von Christopher Nolan ein Angebot für die Hauptrolle in Inception erhalten hat. Wie wir jedoch alle wissen, wurde diese am Ende von Leonardo DiCaprio gespielt.

Will Smith lehnte Inception ab und bereut es bis heute

Gegenüber dem digitalen Radiosender Kiss Xtra packt Smith die Inception-Geschichte aus, die er selbst bisher noch nie erzählt hat:



Ich glaube nicht, dass ich das jemals öffentlich gesagt habe, aber ich werde es jetzt sagen, weil wir uns gegenseitig öffnen. Chris Nolan brachte mir Inception zuerst und ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe das nie laut ausgesprochen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, sind es diese Filme, die in alternativen Realitäten spielen ... die sind schwer zu pitchen. [Die verpassten Chancen von Matrix und Inception] tun sehr weh.

Hier könnt ihr den Trailer zu Inception schauen:

Inception - Trailer (Deutsch) HD

Genauso wie Matrix entpuppte sich Inception nach seinem Kinostart nicht nur als großer Erfolg an den Kinokassen. Der Film wurde sowohl von der Kritik als auch vom Publikum gefeiert und hat sich als einer der besten und einflussreichsten Genrevertreter der vergangenen Dekade im popkulturellen Gedächtnis festgesetzt.

Vor Will Smith war Brad Pitt im Gespräch für Inception

Obwohl Smith die Geschichte zum ersten Mal selbst erzählt, ist sein Name bereits öfter im Kontext von Inception in der Fachpresse aufgetaucht. Der Hollywood Reporter berichtete etwa 2010 in einem Hintergrundbericht, dass Nolan das Projekt zuerst Brad Pitt angeboten hat, ehe er zu Smith überging und letzten Endes bei DiCaprio landete.

Zwei Jahre nach dem Kinostart von Inception brachte Will Smith mit Men in Black 3 seine eigene Sci-Fi-Reihe ins Kino zurück und bereitete sich auf die Dreharbeiten von After Earth vor. Darüber hinaus war er 2019 in dem Sci-Fi-Actioner Gemini Man zu sehen, in dem er gegen sich selbst in einer digital verjüngten Variante antrat.