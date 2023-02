Will Smith und Martin Lawrence kehren für Bad Boys 4 zurück – auch das traumatisierte Regie-Duo ist wieder dabei

Aufgrund des Oscar-Skandals war es kurzzeitig ungewiss. Doch jetzt steht fest: Will Smith kehrt zusammen mit Martin Lawrence in Bad Boys 4 auf die große Leinwand zurück.

Wie es aussieht, hat sich Will Smiths Karriere inzwischen wieder von dem großen Oscar-Skandal 2022 erholt. Nachdem zuerst einige Projekte verschoben oder sogar komplett abgesagt wurden, veröffentlichte Apple TV+ im Dezember den actiongeladenen Historienfilm Emancipation mit Smith in der Hauptrolle. Nun folgt der nächste Schritt.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Bad Boys 4 grünes Licht erhalten. Eine Zeit lang war unklar, wie Sony genau mit der Fortsetzung verfahren wird. Jetzt steht fest: Smith kehrt zusammen mit seinem Leinwandpartner Martin Lawrence ins sonnige Miami zurück, um einen neuen Fall zu lösen. Auch die Regie-Frage ist bereits geklärt.

Bad Boys 4: Will Smith und Martin Lawrance kehren in Action-Fortsetzung zurück

Adil El Arbi und Bilall Fallah, die Bad Boys For Life ins Kino gebracht haben, inszenieren den neuen Teil der Actionreihe, die einst von Blockbuster-Maestro Michael Bay ins Leben gerufen wurde. El Arbi und Fallah musste zuletzt eine bittere Niederlage einstecken: Ihr fast fertiggestellter Batgirl-Film wurde komplett eingestampft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bad Boys For Life schauen:

Bad Boys For Life - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die DC-Niederlage dürfte der Karriere des Regie-Duos jedoch kaum schaden. Batgirl fiel dem Merger von Warner und Discovery zu Opfer. El Arbi und Fallah, die auch einzelne Episoden von Ms. Marvel umgesetzt haben, können nun bei Bad Boys 4 wieder beweisen, dass sie definitiv in der Lage sind, einen großen Blockbuster zu stemmen.

Das Drehbuch zu Bad Boys 4 stammt aus der Feder von Chris Bremner, dessen Karriere bisher überschaubar ist. Neben Bad Boys For Life war er an der Actionkomödie The Man From Toronto beteiligt, die letztes Jahr bei Netflix veröffentlicht wurde. Ein konkreter Kinostart für Bad Boys 4 steht noch nicht fest.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.