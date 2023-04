"Wir alle haben geweint": Guardians of the Galaxy 3-Star Karen Gillan teast unglaublich emotionale Szene im Finale der Trilogie

Guardians of the Galaxy Vol. 3 wird extrem emotional, wie Nebula-Darstellerin Karen Gillan verraten hat. Eine Szene tat dabei besonders weh.

Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 wird James Gunn zum (vermutlich) letzten Mal einen Marvel-Film mit dem exzentrischen Space-Team ins Kino bringen. Das wird nicht nur ein MCU-Abschied für den Regisseur, sondern auch für eine oder mehrere Figuren. Teil 3 wurde nämlich als Ende der Guardians-Story angekündigt, die mit dem ersten Film 2014 begann.

Nebula-Darstellerin Karen Gillan hat in einem Interview eine Szene in Teil 3 angesprochen, die dem Filmteam und womöglich auch dem Publikum die Tränen in die Augen treiben wird.

Was Karen Gillan über Guardians of the Galaxy Vol. 3 verrät

Die ehemalige Doctor Who-Begleiterin Gillan gehört seit 2014 als Gamoras Adoptivschwester zum Marvel Cinematic Universe und war in allen drei Guardians-Filmen, dem Avengers-Doppel Infinity War und Endgame sowie Thor: Love and Thunder als Nebula zu sehen. In einer Reportage des Rolling Stone gab Karen Gillan Auskunft darüber, wie es sich anfühlt, zum womöglich letzten Mal mit dieser Guardians-Konstellation ins All aufzubrechen:

Es gibt eine Szene gegen Ende des Films, die so etwas wie ein Ende-einer-Ära-Moment ist. Und alle haben geweint in dieser Szene.

"Wenn ihr es seht", erklärt Gillan weiter, "werdet ihr erkennen, dass wir nicht geschauspielert haben. […] Es hat sich wie ein Abschied angefühlt. Und es hat sich echt angefühlt."

Disney Kare Gillan als Nebula

Ob die Guardians of the Galaxy nach Teil 3 eine Kino-Zukunft haben, ist offen. James Gunns Weg führt danach geradewegs zu Superman: Legacy und in das DC-Universum, dessen Chef er jetzt gemeinsam mit Peter Safran ist. Geht es jedenfalls nach Karen Gillan, dann "kann man keinen Guardians-Film ohne James [Gunn] machen. Es wäre kein echter Guardians-Film".

Worum geht's in Guardians of the Galaxy 3?

Peter 'Starlord' Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (im Original gesprochen von Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn) und Groot (Vin Diesel) sind über den Verlust von Gamora (Zoe Saldana) immer noch nicht hinweggekommen. Denn das, was in den Infinity-Kriegen gegen Thanos zurückgekommen ist, ist nicht ihr einstiges Teammitglied.

Nun versuchen die verbliebenen Guardians of the Galaxy, sich an ihr neues Leben auf dem Planeten Knowhere zu gewöhnen. Doch dann meldet sich Rockets Vergangenheit zu Wort und Peter muss seine Team-Kollegen auf eine Mission führen, die bei ihrem Scheitern zur Auflösung ihrer Truppe führen könnte. Dabei hat nicht zuletzt der künstlich erschaffene Bösewicht Adam Warlock (Will Poulter) seine Finger im Spiel.

Guardians of the Galaxy 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos.