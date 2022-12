Marvel-Fans nach Trailer in Schockstarre: Stirbt Rocket in Guardians of the Galaxy 3?

Der erste Trailer zum Guardians of the Galaxy-Finale setzt auf große Gefühle. Marvel-Fans sind schon jetzt emotional geschockt und bangen um Rockets Leben.

Der kommende Guardians of the Galaxy-Film wird die Marvel-Reihe beenden. Für das große Finale kündigte Regisseur James Gunn schon einen berührenden Abschied an, bei dem es auch zum Tod einer MCU-Hauptfigur kommen soll.

Jetzt wurde der erste Guardians of the Galaxy 3-Trailer veröffentlicht, der direkt sehr emotional daherkommt und den Fokus auf Rocket Raccoon (Bradley Cooper) legt. Fans reagieren emotional geschockt und machen sich direkt Sorgen um den Fan-Liebling.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Guardians of the Galaxy 3:

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

Das Netz reagiert sehr emotional auf den Guardians of the Galaxy 3-Trailer

In dem Marvel-Trailer wird angedeutet, dass der große Bösewicht High Evolutionary als Erschaffer von Rocket seine Kreation jetzt auslöschen will. Die erste Vorschau zu Guardians of the Galaxy 3 legt auch einen emotionalen Fokus auf das Team-Mitglied. Auf Twitter sind viele MCU-Fans dadurch jetzt schon sehr besorgt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

WIR WERDEN VERDAMMT NOCHMAL NICHT ROCKET VERLIEREN!!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich werde James Gunn für diesen Trailer verklagen, wenn ich mich von meinem guten, süßen Jungen verabschieden muss...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie können Effektkünstler:innen von Marvel wochenlang an einem Baby Raccoon arbeiten, der gefoltert wird

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich, nachdem ich Rocket im Guardians of the Galaxy Vol. 3-Trailer gesehen habe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rocket und Lylla ❤️

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Guardians of the Galaxy Vol.3 wird mich brechen oh VERDAMMT

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die vier Phasen, während man Guardians of the Galaxy Vol. 3 schaut. Ich kann diesen Film kaum noch abwarten, aber mann, wir werden alle Taschentücher brauchen!

Spätestens ab demwissen wir, ob Rocket überlebt. Dann startet Guardians of the Galaxy 3 bei uns im Kino.

Was erwartet ihr von Guardians of the Galaxy 3 nach dem Trailer?