"Wir brennen jetzt alles nieder": Reese Witherspoons 900-Millionen-Imperium bringt uns die größte Schlammschlacht des Jahres mit Mega-Stars

Eine starke Serie, die hierzulande immer noch als Geheimtipp gilt, meldet sich mit ihrem rasanten Trailer für die 3. Staffel zurück und gibt zerstörerische Versprechen.

Reese Witherspoon ist längst nicht mehr nur eine Schauspielerin. Seit Jahren baut sie sich ein 900-Millionen-Dollar-Imperium auf und ist mit Filmen und Serien (häufig nach Büchern) über komplexe Frauenfiguren in Hollywood eine feste Größe. Nun kehrt eine ihrer größten Erfolgsserien mit Staffel 3 zurück und droht im ersten Teaser Trailer an, "alles niederzubrennen" und "jedes Geheimnis zu lüften".

Serien-Triumph The Morning Show meldet sich mit furiosem Staffel 3-Trailer zurück

Seit The Morning Show 2019 als eine der besten Serien des Jahres an den Start ging, ist viel passiert. Wir folgen den Geschehnissen in einem TV-Sender, in dessen Morgensendung eine gestandene Moderatorin (Jennifer Aniston) eine Newcomer-Reporterin (Reese Witherspoon) an die Seite bekommt, die ihren in einen Skandal verwickelten Kollegen (Steve Carell) ersetzen soll. Auf die anfängliche MeToo-Geschichte folgte in Staffel 2 die Verarbeitung der Corona-Pandemie. Nun startet bald die 3. Staffel.

Inmitten der Intrigen, Lügen und Vertuschungen unterschiedlicher TV-Chefs und Mitarbeiter (Billy Crudup, Mark Duplass), die den Sender zum Erfolg führen sollen, entwickelt die Serie einen enormen Spannungs-Sog. Neu in Staffel 3 stößt zur ohnehin schon aus allen Nähten platzenden Star-Riege nun auch Jon Hamm (Mad Men) als Industrie-Mogul und Tig Notaro als seine Stabschefin, die drohen, eine Schlammschlacht zu entfesseln.

Hier könnt ihr den ersten Teaser Trailer zur 3. Staffel von The Morning Show sehen

The Morning Show - S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der Streaming-Dienst AppleTV+ beschreibt Staffel 3 von The Morning Show fast wie einen Krieg:

In Staffel 3 wird die Zukunft des TV-Senders in Frage gestellt und Loyalitäten gelangen an ihre Grenzen, als ein Tech-Titan ein Interesse an UBA bekundet. Unerwartete Bündnisse bilden sich, private Wahrheiten werden zu Waffen und jeder muss seinen eigenen Werten innerhalb und außerhab des Newsrooms ins Auge blicken.

Wann startet die 3. Staffel von The Morning Show?

Die 3. Staffel von The Morning Show startet am 13. September 2023 mit zwei Folgen bei AppleTV+. Anschließend werden die restlichen 10 Episoden wöchentlich ausgestrahlt.

