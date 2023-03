Von Amazon bis Disney+: Das 900 Millionen Dollar-Imperium von Reese Witherspoon erklärt

Reese Witherspoon ist nicht nur Schauspielerin, sondern Unternehmerin und damit erfolgreicher als vor der Kamera. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen ihres Imperiums, das auch Amazon und Netflix einschließt.

Mit Daisy Jones and The Six bei Amazon Prime Video, Beschütze sie bei Apple TV+ und Tiny Beautiful Things bei Disney+ starten im Frühjahr 2023 innerhalb weniger Wochen drei Serien, die eines gemeinsam haben: Sie alle wurden von Reese Witherspoon produziert.

Viele kennen Reese Witherspoon als Schauspielerin mit unzähligen ikonischen Rollen sowie Oscar-, Golden Globe- und Emmy-Auszeichnungen. Ihre größten Erfolge erzielte sie in den vergangenen Jahren aber als Strippenzieherin hinter den Kulissen. So hat sie sich ein riesiges Film- und Serien-Imperium erschaffen, das vielen gar nicht bekannt ist. Wir erklären, was dahintersteckt – und wie es so weit kam.

Von Natürlich blond! zu Gone Girl: Reese Witherspoon sah ein Problem in Hollywood und löste es

Ihre erste Filmrolle ergatterte Reese Witherspoon bereits im Alter von 14 Jahren in dem Drama Der Mann im Mond. In den 1990er Jahren folgten weitere Engagements in Filmen wie Fear - Wenn Liebe Angst macht, Pleasantville, Eiskalte Engel und Election. Der große Karriere-Durchbruch gelang ihr aber nach der Jahrtausendwende. Als Elle Woods in Natürlich blond! erreichte sie Kultstatus und gewann 2006 für Walk the Line ihren ersten Oscar.

Doch in den Folgejahren wurde sie zunehmend unzufrieden mit den Rollen, die ihr angeboten wurden. "Eigentlich hat Hollywood ab einem bestimmten Punkt aufgehört, Filme mit Frauen im Zentrum zu entwickeln", sagte sie in einem Interview mit dem Time Magazine . Stattdessen bekam sie "frauenfeindliche" Skripte auf den Tisch. Also beschloss sie, diese Rollen einfach selbst zu schaffen. Das war die Geburtsstunde eines der einflussreichsten Unternehmen in Hollywood.

HBO Reese Witherspoon im Serien-Hit Big Little Lies

Treibende Kraft bei Reese Witherspoons Produktionsarbeit ist ihre Leidenschaft für Bücher. Ihre ersten selbstproduzierten Erfolge waren die Romanverfilmungen Der große Trip - Wild und Gone Girl - Das perfekte Opfer. Diese entstanden noch in der mit Bruna Papandrea gegründeten Produktionsschmiede Pacific Standard.

Im Jahr 2016 gründete Reese Witherspoon schließlich gemeinsam mit Seth Rodsky und Otter Media das Medienunternehmen Hello Sunshine – ihre bisherige Filmproduktionsfirma wurde als Tochtergesellschaft inkludiert. Im Interview mit dem Hollywood Reporter beschreibt Witherspoon die Mission ihrer Firma folgendermaßen:

[Es geht darum] einen Raum für Frauen zu schaffen, in der sie ihre Geschichte in ihren eigenen Worten erzählen können. Ob in einem Buch, einem Podcast oder einem Beitrag in den sozialen Medien – es geht um Selbstverwirklichung und darum, das gesamte Spektrum der weiblichen Erfahrung zu zeigen.

Und das gelang ihr. Es folgte eine beispiellose Erfolgsgeschichte von und mit den größten weiblichen Namen in Hollywood.



Von Amazon bis Netflix: Reese Witherspoons Erfolgsrezept für beliebte Serien

Apple TV+ Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in The Morning Show

Hello Sunshine produzierte Serien-Hits wie The Morning Show, Little Fires Everywhere und Big Little Lies und holte dafür Stars wie Nicole Kidman, Kerry Washington und Jennifer Aniston ins Boot. Im Kern der Projekte stehen anspruchsvolle Geschichten über komplexe Frauenfiguren, die immer wieder für Begeisterung bei Kritik und Publikum sorgen. Die HBO-Produktion Big Little Lies beispielsweise wurde allein mit Staffel 1 für 16 Emmy Awards nominiert und gewann acht. Dazu gesellten sich vier Golden Globes.



In den letzten sieben Jahren produzierte Reese Witherspoon Filme und Serien für die Größen der TV-Landschaft: HBO, Hulu, Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV+. Die Zusammenarbeit mit Apples Streaming-Dienst brachte sogar schon fünf Serien hervor.

Reese Witherspoons Serien-Produktionen schaffen dabei nicht nur interessante Rollen für Frauen, sondern fördern die Sichtbarkeit von Künstlerinnen vor und hinter der Kamera im männerdominierten Hollywood. Das Zelebrieren weiblicher Stimmen und Geschichten beschränkt sich allerdings nicht nur auf Filme und Serien: Ab 2017 etablierte sich Reese's Book Club .

Monatlich empfiehlt Witherspoon über einen Newsletter und soziale Medien (die Instagram-Seite des Book Clubs verzeichnet mittlerweile 2,5 Millionen Follower:innen) Bücher unterschiedlichster Genres, die Frauen in den Mittelpunkt stellen. Der selbsternannte Bücherwurm Reese teilt in Form von Video-Posts, warum die von ihr ausgewählten Bücher besonders lesenswert sind und sie persönlich begeistern.

Nahezu jedes vorgestellte Buch wird direkt zum Bestseller und landet auf unterschiedlichsten Top-Listen, wie zum Beispiel der New York Times-Bestseller-Liste. Dadurch entwickelte sich der Book Club zu einer Institution und einem der wichtigsten Zahnrädchen in Reese Witherspoons Erfolgs-Maschine.

Denn bei den vorgestellten Büchern handelt es sich oftmals um Titel, für die sich Witherspoon bereits vor der Veröffentlichung die Adaptionsrechte sicherte . Sprich: Sie verhilft einem Stoff mit ihrer eigenen Popularität zum Erfolg oder kurbelt zumindest zusätzlich die Verkäufe an. Und profitiert anschließend bei ihren Adaptionen davon, dass der Stoff bereits eine integrierte Fanbase hat.

15 Projekte in 7 Jahren: Reese Witherspoon entwickelte eine Lizenz zum Gelddrucken

Das bekannteste Beispiel für die Verwertungskette vom eigens geschaffenen Bestseller zu Film-Hit ist Der Gesang der Flusskrebse. Die Romanvorlage von Delia Owens landete kurz nach der Veröffentlichung auf Reeses Empfehlungsliste und wurde ein Mega-Erfolg, der sich auch an den Kinokassen widerspiegelte. Das Drama mit Daisy Edgar-Jones in der Hauptrolle spielte weltweit über 140 Millionen Dollar ein. Und das bei einem Budget von 24 Millionen.

Der Gesang der Flusskrebse noch nicht gesehen? Hier gibt's den Trailer:

Der Gesang der Flusskrebse - Trailer (Deutsch) HD

55 Bücher wurden – Stand jetzt – in Reese's Book Club vorgestellt. Witherspoon hat davon bereits sieben Bücher verfilmen lassen, die für unterschiedliche Plattformen entwickelt wurden. Doch auch abseits von Bestseller-Verfilmungen produziert Hello Sunshine Erfolgstitel von und für Frauen. Seit ihrer Gründung 2016 hat die Firma 15 Filme und Serien mitentwickelt, darunter:

The Morning Show (Apple TV+, 2019)

Little Fires Everywhere (Hulu, 2020)

Der Gesang der Flusskrebse (Kino, 2022)

Your Place or Mine (Netflix, 2023)



Daisy Jones and The Six (Amazon, 2023)

Beschütze sie ( ab 14. April 2023 bei Apple TV+)

Tiny Beautiful Things ( ab 10. Mai 2023 Disney+)

Ob die drei jüngsten Serien-Produktionen bei Amazon, Apple TV+ und Disney+ ähnlich erfolgreich werden wie die vorherigen Titel, wird sich zeigen. Zwei wichtige Kriterien erfüllen die Projekte zumindest schonmal: Sie sind Buchverfilmungen und haben mit Schauspielerinnen wie Jennifer Garner und Kathryn Hahn große Hollywood-Stars in den Hauptrollen.

Hello Sunshine bleibt aber so oder so eine einmalige Erfolgsgeschichte. Als Reese Witherspoon 2021 Anteile der Firma verkaufte, wurde der Wert des Unternehmens auf über 900 Millionen Dollar festgelegt. Das Magazin Forbes erklärte sie daraufhin zur reichsten Schauspielerin der Welt.

Und genau das bleibt Reese Witherspoon bei allen klugen Business-Schachzügen auch weiterhin: eine Schauspielerin. Für die 3. Staffel der Serie The Morning Show wird sie wieder vor der Kamera stehen. Die neuen Folgen wurden im Februar 2023 abgedreht und sollen noch im gleichen Jahr zu Apple TV+ kommen. Natürlich produziert von Reese Witherspoon.

