"Wir hatten Angst um unser Leben": Premiere von Kristen Stewart-Thriller endet im Chaos

Der Rache-Thriller Love Lies Bleeding feierte Anfang des Jahres auf dem Sundance Film Festival seine Weltpremiere und begeisterte wenige Wochen später auch zahlreiche Filmfans bei der Berlinale. Nun wurde der Streifen mit Twilight-Star Kristen Stewart auf dem BIFFF in Brüssel gezeigt, wo die Premiere im Chaos endete.

Wie Variety berichtet, habe es während der Vorstellung homophobe und misogyne Aussagen aus dem Publikum gegeben, was mehr als 60 Zuschauer:innen dazu veranlasste, den Kinosaal zu verlassen. Es soll mindestens drei Vorfälle physischer Gewalt gegeben haben.

Love Lies Bleeding sorgt in Brüssel für Chaos: Fans verlassen Kino wegen homophobem Verhalten

In Love Lies Bleeding schlüpft Kristen Stewart in die Rolle der Fitnessstudio-Managerin Lou, die sich in die aufstrebende Bodybuilderin Jackie (Katy M. O'Brian) verliebt. Die Liebesbeziehung der beiden Frauen nimmt einen großen Teil des Films ein, wobei es mehrere explizite Sex-Szenen gibt. Das veranlasste Teile des Publikums in Brüssel laut Variety dazu, das Gesehene lautstark sowohl queer- als auch frauenfeindlich zu kommentieren.

So erklärte Zuschauerin Elina Fischer gegenüber Variety, dass die Veranstaltung für sie "traumatisch und furchtbar" geendet habe, weshalb sie sich mit rund 60 weiteren Personen aus der queeren Community dazu entschied, den rund 1400 Menschen umfassenden Kinosaal zu verlassen:

Die Dinge sind aus dem Ruder gelaufen. [...] Wir hatten Angst um unser Leben, denn Leute, die solche Sachen während einer Filmvorführung sagen, sind die Leute, die uns belästigen. Also hatten wir Angst und mussten da raus.

In einem gemeinsamen Statement beschrieben weitere Anwesende den Vorfall gegenüber Variety:

Wir kennen den Unterschied zwischen einfachen Witzen und lesbophobischen Beleidigungen und Kommentaren. Wenn Zuschauende während einer Vergewaltigungsszene applaudieren, wenn sie Masturbation nachahmen und die Schauspielerinnen catcallen, indem sie rufen 'zieht euch aus', 'sie will einen Schwanz', 'ekelhaft' und 'dreckige Lesben', bei dem kleinsten Anzeichen von lesbischer Intimität, und andere Zuschauende dann aufstehen und nach Respekt fragen, nur um ausgebuht, beleidigt und physisch angegangen zu werden, und zahlreiche lesbische Zuschauerinnen das Kino in Tränen verlassen, [...] dann können wir nicht von einer 'gutmütigen' Atmosphäre sprechen.

Das Brussels International Fantastic Film Festivals (BIFFF) äußerte sich im Nachgang zu dem Vorfall und stellte klar, dass diskriminierendes Verhalten während ihrer Vorstellungen auf keinen Fall geduldet sei. Zuschauende wie Elina Fischer hätten sich jedoch eine Kontextualisierung des Films innerhalb des Festivalprogramms gewünscht, um solche Vorfälle von vornherein zu vermeiden.

Love Lies Bleeding: Im Sommer in Deutschland im Kino

Nach seinem umfangreichen Festival-Lauf wird Love Lies Bleeding von Saint Maud-Regisseurin Rose Glass am 13. Juni 2024 in die deutschen Kinos einziehen.