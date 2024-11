Wird Daniel Craig nach James Bond zum Superhelden? Er will DC-Soldat spielen und den perfekten Regisseur hat er auch schon

Nach James Bond-Paraderolle hat Daniel Craig wohl Lust auf ein Superhelden-Universum. Für DC soll er einen besonders fähigen Comic-Kriegssoldaten spielen. Das Projekt wartet noch auf grünes Licht.

Mit James Bond hat Daniel Craig nach dem großen Finale von Keine Zeit zu sterben endgültig abgeschlossen. Auf Fragen nach der Zukunft der 007-Reihe reagiert er nur noch genervt oder gleichgültig. Stattdessen will er lieber neue spannende Rollen übernehmen und für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Nichts anderes ist jedenfalls die aktuelle Meldung, dass er mit dem Call Me by Your Name-Regisseur zusammen einen Superhelden-Film für James Gunns neues DC-Universum machen will!

Daniel Craig soll DC-Kriegssoldaten mit außerordentlichen Fähigkeiten spielen

Laut dem Hollywood Reporter wollen Regisseur Luca Guadagnino und Daniel Craig zusammen eine Verfilmung der Sgt. Rock-Comics von DC für das Superhelden-Franchise von James Gunn und Peter Safran drehen. Das Drehbuch dafür von Autor Justin Kuritzkes soll sich schon im fortgeschrittenen Stadium befinden. Bis jetzt wartet das Projekt aber noch auf grünes Licht vom Studio.

Die DC-Comics rund um Sgt. Rock gehen auf das Jahr 1959 zurück. Die Hauptfigur ist ein Soldat, der im Zweiten Weltkrieg im Einsatz ist. Als besondere Fähigkeiten soll er neben exzellenten Nahkampftechniken deutsche Flugzeuge nur mit einer Maschinenpistole vom Himmel schießen und Handgranaten mit absoluter Präzision werfen können. Seine Stärke soll außerdem ans Übermenschliche grenzen, da er in einigen Comic-Ausgaben mehrere Schüsse und Granatsplitter überlebt. Sgt. Rock wird aber auch als Charakter mit einem großen Herz beschrieben, was seine raue Körperlichkeit ausgleichen soll.

Schaut hier noch einen Trailer zum kommenden Film von Luca Guagagnino und Daniel Craig:

Queer - Trailer (Deutsche UT) HD

Klingt also nach der idealen Mischung für Daniel Craig, der James Bond zuletzt schon verletzlicher und vielschichtiger gespielt hat als je zuvor. Mit Luca Guadagnino ist außerdem ein überragender Regisseur an Bord, der erst dieses Jahr mit Challengers - Rivalen einen der aufregendsten und besten Filme 2024 abgeliefert hat.

Wann startet der DC-Film mit Daniel Craig im Kino?

Da die Sgt. Rock-Adaption noch nicht offiziell in Auftrag gegeben wurde, dürfte ein Kinostart länger auf sich warten lassen. Falls das Projekt grünes Licht bekommt und die Dreharbeiten nächstes Jahr beginnen können, wird der DC-Film mit Craig frühestens 2026 im Kino starten.

Vorher könnt ihr euch ab Januar aber schon mal auf der großen Leinwand anschauen, wie gut Daniel Craig und Luca Guadagnino harmonieren. Ab dem 2. Januar 2025 läuft mit Queer der wohl versauteste Film des Ex-Bonds in den deutschen Kinos.