Wird das der teuerste Film der Geschichte? Dreh von Mega-Action-Blockbuster eskaliert angeblich komplett

Mission: Impossible 8 verschlang bereits ein riesiges Budget. Nun wird der Action-Film mit Tom Cruise nach einem misslungenen Stunt noch mal teurer.

Nachdem Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, heißt der kommende Teil der Agenten-Action-Reihe nicht länger Dead Reckoning Teil Zwei. Trotzdem plant man ein riesiges Action-Spektakel, für das Tom Cruise erneut als Ethan Hunt vor den Kameras steht.

Das ohnehin schon teure Unterfangen wurde nun noch etwas kostspieliger, denn ein Unfall bei den Dreharbeiten grätscht noch einmal gehörig ins Budget.

Action-Debakel beim Dreh für Mission: Impossible 8

Wie der britische Mirror (via CBM ) in Erfahrung gebracht haben will, soll es beim Dreh für Mission: Impossible 8 zu einem Unfall gekommen sein. Während eines misslungenen Stunts mit einem U-Boot sei es zu einem Schaden von etwa 27 Millionen Euro gekommen. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Verzögerungen, die nun dadurch anstehen.

Paramount Tom Cruise in Mission Impossible 7

Schon vor dem unglücklichen Vorfall soll sich das Budget um die 400 Millionen US-Dollar belaufen haben. Wenn das so weitergeht, könnte M:I8 der teuerste Spielfilm aller Zeiten werden. Der verschwenderische Champion dieser Kategorie ist aktuell das Sci-Fi-Abenteuer Star Wars 7: Das Erwachen der Macht mit 447 Millionen Dollar.

Auch Cruise soll nicht happy mit der Produktion des Action-Sequels sein, was angeblich einer der Gründe ist, warum er sich nach Jahren bei Paramount zurück in den Schoß von Warner Bros. wagt. Deadline berichtete dies Anfang des Jahres von seiner Rückkehr zu den Brüdern, der nach 31 Jahren bei Paramount wie ein drastischer Schritt erscheint.



Wann kommt Mission: Impossible 8 in die Kinos?

Aktuell ist der deutsche Filmstart von Mission: Impossible 8 für den 22. Mai 2025 eingeplant. Durch die Verzögerungen bei den Dreharbeiten kann sich das aber leicht noch mal ändern. Auch der Hollywood-Streik 2023 sorgte für Verzögerungen, die für das Action-Sequel berücksichtigt werden mussten.

