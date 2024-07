„Wird der Zuschauer nicht erwarten“: Hardy Krüger Jr. lüftet Geheimnis um seine GZSZ-Rolle

Dass GZSZ schon bald von einer waschechten Schauspiel-Ikone Zuwachs bekommt, ist bereits bekannt. Dass es sich um Hardy Krüger Jr. handelt auch. Nun dürfen die Fans endlich wissen, in welche Rolle er schlüpfen wird.

Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird der Cast regelmäßig mit Neuzugängen oder Gastauftritten aufgestockt. Hardy Krüger Jr. ist das neue Gesicht im Kolle-Kiez und wird die Welt der beliebten Vorabendserie ordentlich auf den Kopf stellen. RTL gibt nun endlich preis, welche Rolle er mimen und mit welchen Figuren er zusammenspielen wird.

„Es wird viel passieren, was der Zuschauer nicht erwarten wird“

Eingefleischte Fans der Soap dürften schon erahnen, um wen es sich bei dem Neuzugang im GSZS-Universum handelt, denn schon seit einigen Folgen fällt der Name Lars Brunner immer wieder. Und tatsächlich wird Hardy Krüger als Ex-Mann von Rolle Maren und Vater der gemeinsamen Kinder Lilly und Jonas in die Hauptstadt ziehen. Der Gegen den Wind-Darsteller macht den Fans der Serie jetzt schon Lust auf die Geschichte rund um Lars, Maren & Co:

Es gibt viele Gründe einzuschalten. Ein besonderer Grund ist sicher, dass vieles passieren wird, was der Zuschauer nicht erwartet.

Gegenüber dem Sender macht er außerdem deutlich, was ihn an dem neuen Projekt besonders gereizt hat:

Die Rolle hat viele Ebenen und es gibt auch unangenehme Dinge, die er bewältigen muss. Das macht eine Figur glaubwürdig und sorgt dafür, dass sie sich entwickelt.

Lars Brunner verließ seine Familie nach dem Studium, um sich in Amerika als Arzt auf plastische Chirurgie zu spezialisieren. Die lange Abwesenheit zu Maren und seinem Nachwuchs nahm er zwar in Kauf, stellt sich aber als großer Fehler heraus. Nun ist er zurück – für wie lange, bleibt noch abzuwarten.

RTL Der Schauspieler Hardy Krüger Jr. lüftet endlich das Geheimnis um seine GZSZ-Rolle

Wann kommt Hardy Krüger in den Kolle-Kiez?

Lange müssen die Zuschauer nicht mehr warten. Schon am 6. August 2024 wird Hardy Krüger bei GZSZ auf RTL zu sehen sein. Wer schon früher wissen möchte, wie Lars Brunner in Berlin empfangen wird, kann die Folge bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ streamen.